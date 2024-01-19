太詭異！歇業中古車行半夜超熱鬧　改搞天九牌賭場...警破門逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方日前接獲情資指稱，桃園區火車站後站地區一家歇業中古車行，入夜後常有大批人員進出，警方進行監控蒐證認為可能是職業賭場，今（19）日凌晨持桃園地院核發拘票前往建新路歇業中古車行查緝，當場查獲36名賭客、賭資與抽頭金近10萬元，賭場周姓負責人辯稱，僅開業沒幾天就被警方查獲，警方偵訊後將周姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘35名賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。

▲桃園警分局今天凌晨持拘票查獲桃園區一家歇業中古車行暗藏職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局今天凌晨持拘票查獲桃園區一家歇業中古車行暗藏職業賭場，起獲賭資4萬餘元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，警方執行清源專案時接獲情資，桃園區建新路上某家已歇業中古車行入夜後常有人員出入，偵查隊與大樹派出所組成專案小組監控蒐證，中古車周邊有許多監視器以掌握警方或周邊動靜，賭客進入後立即反鎖鐵門避免遭警方突擊。

專案人員完成蒐證後，向桃園地院聲請核發搜索票，今天凌晨進行拂曉攻堅查緝行動，員警兵分兩路，一組由前門直接破門吸引屋內人員注意，另一組人由後方空地潛近後門埋伏，等待前門傳來撞擊聲，立即破門進入，原本打算由後門逃跑賭客見警方衝入當場嚇傻，只能乖乖就範。

▲桃園警分局今天凌晨持拘票查獲桃園區一家歇業中古車行暗藏職業賭場，起獲籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組查出，周姓負責人辯稱，朋友經營中古車行歇業後閒置，他借來經營天九職業賭場，但才開張沒幾天就被警方查獲，警方現場發現擺放一輛古董車、掛畫等，與職業賭場成為強烈對比。

員警現場查獲賭場負責人23歲的周姓男子，另還有35名賭客，現場起出籌碼與賭資4萬餘元、抽頭金5萬餘元、骰子、天九牌賭具等證物，警方偵訊後依賭博罪嫌將周姓負責人移送桃檢偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。