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開BMW酒駕拒繳18萬罰款　怕精華路段房子法拍...桃園男秒繳清

▲行政執行署桃園分署去年落實「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，其中陳姓義務人平時開BMW名車卻拒繳罰鍰，經寄出強制拍賣通知後緊急繳清18萬罰鍰。（圖／桃園分署提供）

▲行政執行署桃園分署去年落實「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，其中陳姓義務人平時開BMW名車卻拒繳罰鍰，經寄出強制拍賣通知後緊急繳清18萬罰鍰。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署配合法務部第4波「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，積極強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，桃園市陳姓義務人因拒絕酒測遭罰新台幣18萬元，桃園分署查出其名下有桃園區精華地段房產、BMW名車，寄出強制執行通知，陳男為避免房車遭強制拍賣，接獲受通知後立即至桃園分署一次繳清18萬元罰鍰。

另一方面，無照駕駛且拒絕酒測之李姓義務人，同樣經桃園分署催繳，也自行繳清13萬元罰鍰。

桃園分署指出，47歲的陳姓男子於去年6月間某日清晨6時45分，駕駛BMW名車行經八德區某處路段遭警員攔查酒測，但陳男拒絕配合，員警依法移送桃園市政府交通事件裁決處，裁罰拒絕酒測18萬元罰鍰，陳男本人簽收裁決書後卻置之不理，案經桃園交裁處移送桃園分署強制執行，查出其名下除有BMW名車外外，還有桃園區精華地段房產，顯然有資力卻拒不繳納，桃園分署收案後先以傳繳通知書命陳男繳納，否則將強制拍賣，陳男收到催繳通知後，立即至桃園分署一次繳清全額18萬元罰鍰，確保名下房產與BMW愛車免遭強制拍賣。

▲行政執行署桃園分署去年落實「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，其中李姓義務人經寄出強制拍賣通知後緊急繳清13萬元罰鍰。（圖／桃園分署提供）

▲行政執行署桃園分署去年落實「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，其中李姓義務人經寄出強制拍賣通知後緊急繳清13萬元罰鍰。（圖／桃園分署提供）

此外，李姓納稅義務人，去年無照駕車被攔查，因同樣拒絕酒測遭裁罰13萬元，桃園分署積極催繳下，李男亦到案一次清繳13萬元款項。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕、拒絕酒測，以維護用路人之人身與財產安全，若收到罰單，務必須於期限內自行繳納，切勿心存僥倖，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期還款事宜，以免移送執行後，遭扣押存款與薪水，甚至動產、不動產遭拍賣，面臨得不償失窘狀。

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