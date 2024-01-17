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摩斯「航海王聯名福袋」只送不賣！消費滿額還抽「萬元摩斯卡」

▲▼摩斯漢堡抽日本直送「航海王聯名福袋」，完成指定任務還送「航海王紅包袋」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡抽日本直送「航海王聯名福袋」，完成指定任務還送「航海王紅包袋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡近來與日本人氣動漫《航海王》聯名超夯，看準魅力，摩斯將送出日本直送「航海王聯名福袋」！即日起至2月29日，只要單筆消費滿230元，登錄發票就可抽獎獲得，共20名；此外還有機會抽中「萬元摩斯卡儲值金」共5名，購買指定套餐更有2倍中獎機會。

▲▼摩斯漢堡抽日本直送「航海王聯名福袋」，完成指定任務還送「航海王紅包袋」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡抽日本直送「航海王聯名福袋」限量20名。（圖／業者提供）

摩斯將送出日本直送的「航海王聯名福袋」，即日起至2月29日到摩斯消費單筆滿230元，登錄發票即享抽獎機會，共20名。而購買「燒肉饗宴珍珠堡」、「漁人蝦貝雙鮮堡」2款指定餐點，或「航海王聯名週邊商品」，還享2倍中獎機會，活動中獎名單將於3月15日公告於摩斯漢堡官網。

▲▼摩斯漢堡抽日本直送「航海王聯名福袋」，完成指定任務還送「航海王紅包袋」。（圖／業者提供）

▲近期完成指定任務，還送「航海王紅包袋」。（圖／業者提供）

此波新春抽獎，獎項還包括最大獎包含「萬元摩斯卡儲值金」，其他還有「摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶組」、「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶組」、中杯黃金地瓜拿鐵2杯⋯等，也有機會抽中航海王聯名限定款「黃金點心盒」免費兌換券。

▲獎品還有航海王聯名限定的「紅色寶藏箱」免費兌換券。（圖／記者林育綾攝）

另外，肯德基即日起至1月26日祭出「雞省小尾牙」優惠，除了有小資族最愛的單品「買1送1」，還有超殺66元銅板價組合、個人澎湃組、雙人共享組合等，人氣蛋撻、上校雞塊都吃得到，象徵隨時用美食為自己辦小尾牙，陪伴消費者慰勞辛苦的一年。

▲肯德基即日起～1月26日推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

▼肯德基即日起至1月26日「雞省小尾牙」優惠碼一次看。（圖／業者提供，點圖可放大）

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