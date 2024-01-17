全聯2024福袋陸海空齊發！「4輛名車、68張機票、郵輪」初一開搶

▲全聯龍年福袋，頭獎一口氣祭出4台電動名車，2台Tesla、2台Volvo，總獎額超過千萬。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯新春福袋一年比一年狂！今年龍年砸下重金，獎項陸、海、空齊發，頭獎一口氣祭出「4台電動名車」，包括2台Tesla Model X（市價325萬）、2台Volvo XC40 Recharge（市價193萬）；還有15台「gogoro VIVA XL」、日本機票68張、挪威奮進號郵輪自由行等，獎品總額超過千萬，大年初一（2/10）上午9點準時開搶。

▲全聯龍年福袋大獎砸下重金，陸、海、空齊發。（圖／記者林育綾攝）

全聯2024龍年新春福袋，結合線上+線下並攜手大潤發，推出「福袋」、「福箱」、「福鍋」三種型式，超過17萬個。「福袋」售價300元，有1次抽獎機會；「福箱」有2款，其一售價900元有3次抽獎機會，另一款售價3千元有10次抽獎機會；而「福鍋」是唯一線上線下同步販售的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」售價1800元，有6次抽獎機會。

此波總計共34萬個抽獎序號，中獎率約千分之1，預估應有不少消費者會先衝去門市搶「福袋」及「福箱」，再到線上搶「福鍋」，為自己製造最高抽獎機率。全聯表示，龍年福袋完銷業績將可突破1億元，相信福袋魅力應可帶動春節業績成長1成。

●「福袋」龍年福利熊超萌，售價300元

▲全聯「福利熊龍年生肖福袋」售價300元。（圖／記者林育綾攝）

福袋使用龍年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，並附有豐富的聚寶好物，如實用的衛生紙、暢銷的零食飲品、龍年福利熊相關文創用品，包含印有可愛福利熊的A5筆記本與資料夾、牌桌上必備的撲克牌，首次登場的福利熊積木萬年曆等，還有全支付虎利紅包袋，除此之外，還有多家知名品牌優惠的2024新春大禮包。

「福袋」總價值超過1400元，限量13萬個，在大年初一（2/10）上午9點，於全台全聯及大潤發門市準時開搶。

●「福箱」2款與Discovery聯名，售價900元、3000元

看準近年戶外活動熱度不減反增，此次福箱特別與Discovery聯手，推出2款實用性超高的好物，第一款「Discovery四輪摺疊收納購物車」，除可以戶外野餐或露營使用外，外出購物也超方便，收納車附有安全扣、滑輪固定滑扣，使用起來安全又便利，還能折起收納超輕鬆。

收納購物車福箱售價900元，含3組抽獎序號，加上聚寶好物總價值超過2700元，限量販售2.5萬個。

▲全聯龍年福箱與Discovery聯名。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯龍年「福箱」與Discovery聯名。（圖／業者提供）

另外看好行李箱需求持續大增，全聯推出「Discovery 26吋多功能露營行李箱」，可做單開式行李箱減少佔地空間，內含可拆式雙面吊掛盥洗袋，更方便收納旅行小物，連側邊網袋也都能置物。

貼心的5輪設計，360度旋轉自如輕鬆帶著走，帶著露營也適合，頂蓋獨創設計行李箱，放倒就能放置杯壺與餐具，想要野炊，放上附贈的折疊松木砧板，輕鬆就能在上頭備菜。此款福箱售價3000元，內含10組抽獎序號，連同超值好物總價值超過8000元，全台限量7560個。

▲「Discovery 26吋多功能露營行李箱」帶著露營也適合，頂蓋獨創設計，放倒就能放置杯壺與餐具。（圖／業者提供）

●「福鍋」線上線下同步販售，1800元

▲全聯龍年「福鍋」售價1800元，是市值8800元的電子鍋，線上線下同步開賣。（圖／記者林育綾攝）

最後一個形式的「福鍋」，滿足線上線下的消費者，超高CP值的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」一次可煮3.5杯米，小家庭使用剛剛好，可攜式提手更能直接就上桌，更附有4款附贈配件。福鍋除了有超值聚寶好物外，更有著龍年獨家客製化的福利熊明信片包裝米，寓意祝福新的一年米缸滿滿。

▲全聯龍年「福鍋」還附有福利熊包裝米，寓意新的一年米缸滿滿。（圖／業者提供）

電子鍋市價8800元，加上聚寶好物總價值約9458元，而「福鍋」售價1800元就能買到，內含6組抽獎序號，限量9900個（含小時達）。

全聯小時達與全聯同慶活動，大年初一上午10點在線上同步販售「福鍋」，免出門扛重物，在家使用「全聯小時達PXGo!」平台下單，輕鬆動動手指就能搶購到超值福鍋。

▼全聯龍年福袋獎項一次看，總計34萬個抽獎序號，中獎率千分之1。（圖／業者提供，點圖可放大）

●全聯福袋開賣時間地點：

福袋、福箱：2024年2月10日（大年初一）上午9點，全台全聯及大潤發門市限量開賣

福鍋：2024年2月10日（大年初一）上午9點，全台全聯及大潤發門市；同日上午10點，全聯PX GO!小時達線上開搶