中友福袋預購開跑頭獎抽電動機車　台中三井抽巴黎來回機票

▲中友福袋預購今起開跑，頭獎可抽電動機車。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中中友百貨宣布2024年藝術季將在2月24日登場，今起開始贈售票，而今年再度邀請國內知名交響樂團風動室內樂團舉辦新年音樂會，中友百貨特別捐贈音樂會票券總收入10%給陽光社會福利基金會；此外，中友將在明（19）日起推出2024新春福袋預購，最大獎為YAMAHA EMF全新電動機車。

中友百貨指出，今年中友福袋與Line貼圖明星貓貓蟲咖波合作，總共推出二款共500份，1月19日起推出2024新春福袋預購，今年特別與Line貼圖最受歡迎排行第一的「貓貓蟲咖波」獨家聯名「好運龍賀福袋」，共200份，每份獎值超過8888元，當日消費滿3688元再加1880元即可購買，最大獎為YAMAHA EMF全新電動機車。

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此外，1月20日推出咖波驚喜袋，採用咖波多功能旅行袋，限量300袋，持中友APP於百貨店內當日不限金額消費即可以888元購買，每袋獎值超過1888元。

▲另外，中友百貨年度新年音樂盛會也將在2月24日登場。（圖／記者游瓊華攝）



中友藝術季訂2月24日元宵節展開2天共4場的演出，由風動室內樂團帶來12首高規格曲目，有宮崎駿精選-天空之城、鄰家的龍貓，以及經典電影精選-悲慘世界、馴龍高手等，都是大家耳熟能詳的經典曲目，音樂會即日起開始贈售票，可至中友百貨B棟13樓贈獎中心及年代售票系統購票。

▲台中三井OUTLET迎春抽獎法國巴黎(經濟艙)來回機票1張，價值超過5萬元。（圖／三井提供）



位在台中港的三井OUTLET PARK將在1月19日到2月18日舉辦「正月迎春祭」，單筆消費滿2000元再抽價值超過5萬元的「國泰航空巴黎來回機票」，讓消費者有機會到法國感受奧運最前線。