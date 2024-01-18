香港《蘋果日報》前社長：黎智英參與編採後　蘋果似成反政府報

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《壹傳媒》前行政總裁、香港《蘋果日報》前社長張劍虹17日出庭，就壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案作證。張劍虹稱，黎智英在佔中後就積極參與編採政策，想透過《蘋果》呼籲市民上街抗爭，「《蘋果》好像成了反政府、對抗中央的報紙。」

根據多家港媒報導，張劍虹在庭上提到，在他的觀察中，黎智英過去較少參加《蘋果日報》的編採政策，創刊至2014年這一段期間，形象都以「狗仔隊」還有「編採」為主。

張劍虹指出，但在2014年9月「佔中」事件發生後，黎智英非常投入社會運動，也開始積極參與《蘋果日報》的編採政策，並想透過《蘋果日報》來呼籲市民上街抗爭、爭取民主。

▼香港《蘋果日報》。（圖／路透社）



張劍虹說，《蘋果日報》的編採政策在2019年港府宣布修訂《逃犯條例》時產生變化，黎智英告訴管理層，《逃犯條例》侵犯了港人的民主自由與人權。

張劍虹進一步指出，黎智英要求透過《蘋果日報》呼籲市民上街示威抗爭，也希望透過《蘋果日報》呼籲西方民主國家關注香港「反修例」事件，盼各國提供援助，對抗中港政府，甚至制裁中港官員。

張劍虹也提到，他作為社長，負責整個《蘋果日報》的營運，確保每天出版事宜、編輯方針符合黎智英的編採政策。

另外，張劍虹還說，《蘋果日報》每周日出版黎智英的專欄「成敗樂一笑」，文章都由黎智英親自撰寫，很多都是批評政府的內容，「黎智英寫的文章沒人敢修改（黎生寫啲文無人敢修改）。」