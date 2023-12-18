　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

▲▼趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）日晚間參加台大校友時事論壇演講，致詞時聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，並呼籲北京應善待香港，香港股市跌到1萬6千多點，沒有人要去投票，民主人士都跑，有錢人、知識份子都跑了，「我本來以為北京不管怎樣都會善待香港，讓台灣看到一國兩制的好處，這樣對待香港，憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」

趙少康致詞時表示，他要聲援香港好友黎智英，黎智英被關了1000天，他的案子違反國安法延審兩次，今天下午開審，「他是我好朋友，他是美食家，有時他請我有時我請他，今天我吃到好吃的，都會想到黎智英」，外國媒體甚至說會關到死，而這次審判要花80天，不能請自己的律師，由香港指定三個法官審判他。

趙少康提起2004年，前總統陳水扁發起一個防禦性公投，自己跟媒體人陳文茜發起一個反公投，黎智英捐了很多錢，自己花了很多錢訂做了貼紙，寫著「拒領公投票」，最後公投人數不夠。

趙少康不解，「我問他幹嘛？」黎智英是全世界1000大有錢人之一，黎說，媽媽過世前把他叫到床頭，說黎智英能有今天，通通是香港給他的，他這輩子要為了香港的民主奮鬥，他也不過是爭取民主。

趙少康回憶，那時香港街頭很亂，問黎智英說怎麼會這樣，黎說年輕人不聽他們的，認為他們一事無成，搞了20年、30年沒有成果，接著再問黎智英有沒有領袖，他也說沒有，大家都自己弄，跟北京的溝通管道也沒有。

「我們早期打抗戰的時候還有溝通管道，香港這樣一定出事，結果真的出事了」，趙少康呼籲，北京應該善待香港，香港股市跌到1萬6千多點，沒有人要去投票，民主人士都跑，有錢人、知識份子都跑了，「我本來以為北京不管怎樣都會善待香港，讓台灣看到一國兩制的好處，這樣對待香港，憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」

ET快訊
快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任
快訊／紅海危機！貨櫃船多已暫停通行
老公性功能障礙突治好　偷吃高中女學生
媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼
趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」
一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

快訊／傳打卡賴清德老家爆口角　競辦：維安人員沒限制

快訊／趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

LIVE／搶攻年輕票直球對決！　趙少康台大座談喊「不怕你問」

柯文哲備戰辯論！民眾黨導入「AI系統」產200頁題庫　預擬賴、侯攻勢

轟綠才是介選祖師爺　侯辦：促轉會昔內部會議討論如何打侯友宜

下辯論戰帖！王義川酸黃國昌：遇見柯文哲，核能突然變成好選擇？

監院巡察政院　陳菊指打詐「無有效對策」

巡查關切外交部MeToo事件頻傳　監委點出3點缺失

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

快訊／傳打卡賴清德老家爆口角　競辦：維安人員沒限制

快訊／趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

LIVE／搶攻年輕票直球對決！　趙少康台大座談喊「不怕你問」

柯文哲備戰辯論！民眾黨導入「AI系統」產200頁題庫　預擬賴、侯攻勢

轟綠才是介選祖師爺　侯辦：促轉會昔內部會議討論如何打侯友宜

下辯論戰帖！王義川酸黃國昌：遇見柯文哲，核能突然變成好選擇？

監院巡察政院　陳菊指打詐「無有效對策」

巡查關切外交部MeToo事件頻傳　監委點出3點缺失

台中購物節耶誕嘉年華12／23登場　現場抽電動車、100萬現金大獎

魚油要挑「最油那一餐吃」！5大保健品服用時間曝

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

西非幾內亞油庫爆炸！釀8死84傷　窗戶遭震碎、濃煙飄數公里

快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任

克里斯漢斯沃傳夫妻失和！　IG曬度假合照打破謠言

余祥銓自爆8個月沒開機！　開玩笑「嫌柔柔身材厚實」一秒惹怒老婆

期交所「美國費城半導體期貨」上市　打造國際化市場

保時捷「最暢銷休旅」明年春季歐洲停售！原因竟是不符網路法規

網指「青埔台北20分鐘是話術」　通勤族現身說法

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

「賴清德會哭斷總統路！」　她分析賴老家違建5爭議

賴清德老家驚見憲兵站崗！藍營批假公濟私

柯文哲桃園造勢破萬人　他點殘酷現實：要勝選還是不可能的任務

1年義務役將上路！新訓未過關月少1萬、禁放榮譽假

立院三讀　公共場所開槍關7年以上

快訊／趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」

時力控侯收「人頭政治獻金」1100萬

鄭文燦：黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

LIVE／搶攻年輕票直球對決！　趙少康台大座談喊「不怕你問」

快訊／中共2枚空飄氣球逾海峽中線　國防部公布空飄路徑圖

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

賴清德老家有憲兵隊站哨　競總尊重國安

侯友宜屏東造勢　周典論到場力挺

館長突現身送便當給柯文哲　黃國昌當面邀「選前之夜」上凱道

更多熱門

相關新聞

傳打卡賴清德老家爆口角　競辦回應了

傳打卡賴清德老家爆口角　競辦回應了

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爆發違建爭議，更有民眾將Google地圖標示改為「賴皮寮」，媒體今（18）報導，有民眾欲走進建物旁的小花園遭國安人員阻止而爆發口角。對此，賴清德競總發言人郭雅慧說明，維安人員並無限制民眾走動，僅進行簡單詢問。

快訊／趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」

快訊／趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

王金平赴南投助攻游顥　評估選情樂觀

王金平赴南投助攻游顥　評估選情樂觀

柯文哲導入「AI系統」預擬賴侯辯論

柯文哲導入「AI系統」預擬賴侯辯論

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康黎智英

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面