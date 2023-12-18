快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）日晚間參加台大校友時事論壇演講，致詞時聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，並呼籲北京應善待香港，香港股市跌到1萬6千多點，沒有人要去投票，民主人士都跑，有錢人、知識份子都跑了，「我本來以為北京不管怎樣都會善待香港，讓台灣看到一國兩制的好處，這樣對待香港，憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」

趙少康致詞時表示，他要聲援香港好友黎智英，黎智英被關了1000天，他的案子違反國安法延審兩次，今天下午開審，「他是我好朋友，他是美食家，有時他請我有時我請他，今天我吃到好吃的，都會想到黎智英」，外國媒體甚至說會關到死，而這次審判要花80天，不能請自己的律師，由香港指定三個法官審判他。

趙少康提起2004年，前總統陳水扁發起一個防禦性公投，自己跟媒體人陳文茜發起一個反公投，黎智英捐了很多錢，自己花了很多錢訂做了貼紙，寫著「拒領公投票」，最後公投人數不夠。

趙少康不解，「我問他幹嘛？」黎智英是全世界1000大有錢人之一，黎說，媽媽過世前把他叫到床頭，說黎智英能有今天，通通是香港給他的，他這輩子要為了香港的民主奮鬥，他也不過是爭取民主。

趙少康回憶，那時香港街頭很亂，問黎智英說怎麼會這樣，黎說年輕人不聽他們的，認為他們一事無成，搞了20年、30年沒有成果，接著再問黎智英有沒有領袖，他也說沒有，大家都自己弄，跟北京的溝通管道也沒有。

「我們早期打抗戰的時候還有溝通管道，香港這樣一定出事，結果真的出事了」，趙少康呼籲，北京應該善待香港，香港股市跌到1萬6千多點，沒有人要去投票，民主人士都跑，有錢人、知識份子都跑了，「我本來以為北京不管怎樣都會善待香港，讓台灣看到一國兩制的好處，這樣對待香港，憑良心說我都不願意去，也不願意去大陸。」