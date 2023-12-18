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黎智英「串謀勾結境外勢力」案開審　國安法最高罰則「終身監禁」

▲黎智英在囚車戒護下抵達法院聆聽宣判。（圖／路透）

▲黎智英涉3項「串謀勾結境外勢力」案開審。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉《國安法》勾結境外勢力的案件於今（18）日在香港西九龍法院開審，預計審理期將持續80天，引起外界關注。開庭前，法院外戒備森嚴，港警還出動鎮暴車待命，香港保安局局長鄧炳強特別強調，審訊期間，警方會在法院及附近加強巡邏，所有進入法院者須接受檢查。

▲黎智英涉3項「串謀勾結境外勢力」案開審。（圖／路透）

《央視新聞》報導，黎智英今日有三項控罪受審，包括兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪。蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報網路有限公司則被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及一項串謀刊印、發佈、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪。本案由3名國安法指定法官審理。

▲黎智英涉3項「串謀勾結境外勢力」案開審。（圖／路透）

據了解，法院開庭前，周邊就擠滿了大批中外媒體記者，要進入法院的民眾則是排成長列陸續安檢，除社運人士王鳳瑤高舉英國國旗在場外抗議被警方團團圍住，大致上秩序維持良好。

▲▼黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」。（圖／達志／美聯社）

▲黎智英入監已超過千日。（圖／達志／美聯社）

黎智英目前在監獄服刑已超千日，在勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪方面，黎智英被控在2020年7月1日至2020年12月1日請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動，觸犯《國安法》第29條，最重可判「終身監禁」。

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