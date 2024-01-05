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大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英遭控組織「全球登報」藉外部施壓　曾赴台灣談「支爆」計畫

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲黎智英被香港警方拘捕。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英及香港《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案，4日進入第六天審訊。控方指出，黎智英為「重光團隊」（Stand With Hong Kong）幕後主腦和金主，組織「全球登報」行動，還在台灣講述其「支爆」計劃，即目標最終推翻中共。不過，黎智英近日出庭時，對相關指控拒不認罪。

據香港《明報》報導，在第六天審訊中，黎智英穿著咖啡色上衣出庭，不時望向旁聽席親友露齒微笑和點頭。控方一連三日讀畢長達179頁的開案陳辭，押後下週一續審。

庭上，黎智英被指是主腦和金主，支持「重光團隊」全球登報計畫，藉助外部勢力向政府施壓，並墊支510萬港元的廣告費。「12港人」之一李宇軒與律師助理陳梓華也成焦點。

所謂「12港人」指的是2020年8月23日曾有12名香港人，企圖棄保潛逃偷渡台灣，途中被廣東海警局拘捕並送往深圳扣押。

據控方說法，李宇軒聯同他人成立「重光團隊」，並擔任對外的核心成員，按陳梓華轉達黎智英的指令行事。

2019年6月至8月，李宇軒籌備3次眾籌，共籌得2440萬港元，並進行3次全球登報行動，繳付980萬元予逾20間媒體，在美、加、英、德、台等地登文宣廣告，呼籲制裁中港兩地政府。「重光團隊」在《國安法》生效後，持續發布新聞稿及在 推特發文提倡制裁。

另外，控方指2020年1月，黎智英助手Mark Simon按黎的指示，安排陳梓華到台灣。通訊軟體WhatsApp紀錄顯示，黎、陳等人於陽明山的寓所會面，黎智英講述他的「支爆」計劃，即透過國際游說推動外國制裁，損害中國政治和經濟，最終推翻中共。

控方稱，會面持續至晚上，各人與民主黨何俊仁、李永達共進晚餐；黎智英亦安排陳梓華等與台灣民進黨前主席施明德會面，交流籌備示威的經驗。

不過，值得關注的惡事，路透社報導指出，黎智英2日出庭時，對相關指控拒不認罪。

黎智英的法律團隊表示，「這項申訴對正在審理中黎案的關鍵控方證人李宇軒所受待遇，及其對黎智英審判的影響表達嚴正關切。」英美兩國呼籲立即釋放黎智英，稱該審判是出於「政治動機」。

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