黎智英涉違國安法案今審訊　預計需時80天

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）



文／中央社香港18日電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法的案件今天開審，預計需時80天；今早有大批市民前往西九龍裁判法院旁聽，現場有大批警員維持秩序，保安十分嚴密。

黎智英被控三項罪名，兩項涉及國安法的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印發布煽動刊物罪。

案件預定早上10時開審，開審前有大批民眾排隊進入法庭旁聽，當中包括一些外國人面孔，不排除部分人是外國駐港領事。

當局對此案高度戒備，早上法院外面的保安十分嚴密，現場有大批警員守備，警方國安處高層也在場指揮；早上進入法院的法律界人士及旁聽市民都需要接受安全檢查。

警方也派遣了防暴裝甲車及警犬在場守衛。

綜合本地媒體的報導，黎智英連同蘋果日報3家公司以及6名前壹傳媒集團和蘋果日報高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。

6名前高層包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光，以及前主筆楊清奇。

張劍虹等6人早前已經認罪，據報導，張劍虹及陳沛敏將擔任控方證人。

黎智英另外兩項涉及國安法的指控，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。

李宇軒是「12港人案」其中一名被告，他早前已經認罪。據報導，李宇軒將會擔任控方證人，出庭指證黎智英。

2019年「反送中」運動結束後，李宇軒等12名港人於2020年8月23日試圖搭乘快艇從香港偷渡前往台灣，但途中被中國廣東海警局人員拘捕，其後在大陸被判刑，刑滿後被遣送香港。

李宇軒等12人偷渡前，曾因參與「反送中」被捕，在保釋期間試圖偷渡離港。

黎智英的審訊屬於高等法院案件，但借用西九龍裁判法院審理，案件由3名國安法指定法官審理，綜合媒體的報導，此案預計需時80天，此前已認罪的被告，將會在黎智英案審結後才會判刑。