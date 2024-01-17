築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

▲築間餐飲集團推動ESG與台灣基督教好牧全人攜手投入「惜時捐助」活動助獨居長者。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

歲末年終，築間餐飲集團由企業社會責任室總監卓素鳳，率領高階主管及基層同仁，參與惜食廚房《SilverGo 機車送餐》的活動。築間餐飲集團推動「惜食」觀念，與社團法人台灣基督教好牧全人關顧協會攜手，2023年合計捐贈「惜食肉品」約4200公斤，年度受益族群估算接近20萬人次。

繼上月20日，築間夥伴前往日月潭進行「淨潭」活動落實ESG推動，再度由總監帶領，一齊實踐「共學講座」初衷，透過志工服務﹔分類蔬食肉品、盛裝便當、分送餐食的工作，把專業轉化成實質愛心，5菜1湯1飯在新鮮保期內送達到府。農曆年將至，期許社會弱勢族群也能夠被愛圍繞，透過美味餐盒守護長輩，宣導從企業本身做起。

▲築間餐飲集團「惜時捐助」活動，分類蔬食肉品、盛裝便當、分送餐食的工作，把專業轉化成實質愛心，5菜1湯1飯在新鮮保期內送達到府。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨著發展規模漸大，築間餐飲集團10日公布去年（2023）年增率32.69%，自結合併營收為57.6億元創下歷年新高，未來勢必偕同各單位夥伴繼續闊步向前打拼，董事長林楷傑表示，營收固然重要，餐飲事業的每一分獲利都來自品牌顧客，「善循環」更是集團經營不容忽視的一環。

2023年華人公益領袖論壇以「循環經濟與企業公益」為主題，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物等資源化並妥善運用，強調「企業在後疫情時代，理應跳脫競爭思維，豎立產業服務社會的標竿」，其宗旨與築間精神不謀而合。

「ESG企業社會責任室」自2022成立以來，除了持續提升與精進集團人力發展、秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益、綠色餐廳、安心食品顧客滿意度等皆屬範疇，本年度也預計將再舉辦5場以上的「共學講座」，期待以多元形式，來讓集團夥伴們參與、體驗，以提倡企業社會責任，落實興ESG企業永續經營，從環境、社會到公司，發揮社會影響力為目的。