　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

▲築間餐飲集團推動ESG與台灣基督教好牧全人攜手投入「惜時捐助」活動助獨居長者。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲築間餐飲集團推動ESG與台灣基督教好牧全人攜手投入「惜時捐助」活動助獨居長者。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

歲末年終，築間餐飲集團由企業社會責任室總監卓素鳳，率領高階主管及基層同仁，參與惜食廚房《SilverGo 機車送餐》的活動。築間餐飲集團推動「惜食」觀念，與社團法人台灣基督教好牧全人關顧協會攜手，2023年合計捐贈「惜食肉品」約4200公斤，年度受益族群估算接近20萬人次。

繼上月20日，築間夥伴前往日月潭進行「淨潭」活動落實ESG推動，再度由總監帶領，一齊實踐「共學講座」初衷，透過志工服務﹔分類蔬食肉品、盛裝便當、分送餐食的工作，把專業轉化成實質愛心，5菜1湯1飯在新鮮保期內送達到府。農曆年將至，期許社會弱勢族群也能夠被愛圍繞，透過美味餐盒守護長輩，宣導從企業本身做起。

▲築間餐飲集團推動ESG與台灣基督教好牧全人攜手投入「惜時捐助」活動助獨居長者。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲築間餐飲集團「惜時捐助」活動，分類蔬食肉品、盛裝便當、分送餐食的工作，把專業轉化成實質愛心，5菜1湯1飯在新鮮保期內送達到府。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨著發展規模漸大，築間餐飲集團10日公布去年（2023）年增率32.69%，自結合併營收為57.6億元創下歷年新高，未來勢必偕同各單位夥伴繼續闊步向前打拼，董事長林楷傑表示，營收固然重要，餐飲事業的每一分獲利都來自品牌顧客，「善循環」更是集團經營不容忽視的一環。

2023年華人公益領袖論壇以「循環經濟與企業公益」為主題，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物等資源化並妥善運用，強調「企業在後疫情時代，理應跳脫競爭思維，豎立產業服務社會的標竿」，其宗旨與築間精神不謀而合。

「ESG企業社會責任室」自2022成立以來，除了持續提升與精進集團人力發展、秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益、綠色餐廳、安心食品顧客滿意度等皆屬範疇，本年度也預計將再舉辦5場以上的「共學講座」，期待以多元形式，來讓集團夥伴們參與、體驗，以提倡企業社會責任，落實興ESG企業永續經營，從環境、社會到公司，發揮社會影響力為目的。

 
►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂重溫戲棚熱鬧時光

►浪漫險悲劇！網美景點幫女友拍照　他遭強風吹落6m深邊坡

►雲林縣警局長林故廷升任新北警督察長　李建民接任展望新氛圍

►零售高麗菜跌到1顆14元！　雲林菜農哭了...9千顆開放民眾免費採

►西螺福興宮愛心獎學金　鼓舞180位學子夢想翱翔

ET快訊
快訊／宣布退出新潮流！　賴清德曝原因
梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！　走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼
新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多
快訊／科技業第2家！　PCB廠恩德遭網路攻擊
炎亞綸復出首演日期曝！　網友狂喊：加油
「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體火化！　習近平到場送別
快訊／高雄2工人沼氣中毒！　受困汙水槽1命危
快訊／羅一鈞出面再澄清！　高端8大爭議問題一次看
快訊／新北女與男友陳屍床上！　姪子開門嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

台東縣警局新舊局長交接　高雄港務警察總隊總隊長梁東山接任

關警結合金融機構　實施「防搶暨攔截圍捕演練」

台水提醒避開年前用水尖峰　提前春節掃除

2024台南車展1／26盛大登場　黃偉哲揪民眾一同來賞車

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂重溫戲棚熱鬧時光

「客家迎春」　台東春聯發放及親子創意福字DIY月底登場

雲林縣警局長林故廷升任新北警督察長　李建民接任展望新氛圍

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

台東縣警局新舊局長交接　高雄港務警察總隊總隊長梁東山接任

關警結合金融機構　實施「防搶暨攔截圍捕演練」

台水提醒避開年前用水尖峰　提前春節掃除

2024台南車展1／26盛大登場　黃偉哲揪民眾一同來賞車

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂重溫戲棚熱鬧時光

「客家迎春」　台東春聯發放及親子創意福字DIY月底登場

雲林縣警局長林故廷升任新北警督察長　李建民接任展望新氛圍

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

住飯店叫外送茶！商務客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼了

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

二林農會存款逾165億　年終獎金超過5月

台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

台南市警局新任分局長、大隊長、隊長聯合交接

雲林縣警局新舊局長交接　李建民展望新氛圍

國民黨台南市黨部改革不停手

桃園加碼獎助事業單位　設置友善育兒設施

台南啟動春安聯檢守護勞工健康平安

花蓮圖解數化地籍圖整合　18年完成9萬筆土地

男拒酒測及無照駕駛遭罰21萬元辦分期繳納

女駕駛「顧路」超窘　女所長幫推路邊解圍

南消籲請民眾禮讓救護車輛好通行！

移民法新制上路　移民署桃園站宣導居留重點

林口長庚召開　新生兒感染防治國際研討會

更多熱門

相關新聞

築間確定參戰酸菜魚市場　12／22手刀衝5折

築間確定參戰酸菜魚市場　12／22手刀衝5折

酸菜魚熱潮不退，築間餐飲集團看上持續成長的商機，推出「最叛逆酸菜魚」，主打連湯都能喝，首家店面22日插旗高雄岡山樂購廣場，前50組用餐享全品項5折。承億酒店27樓高空環景酒吧「BAR KAO」則是新推出泰式餐廳，邀請泰國女主廚葉舒妮操刀，呈現種口味香辣的南泰料理。

高雄「這裡人」平均1.6天就到火鍋店

高雄「這裡人」平均1.6天就到火鍋店

球芽基金攜手築間回饋偏鄉女童圓夢

球芽基金攜手築間回饋偏鄉女童圓夢

高雄人吃起來！築間4品牌免費送肉肉海鮮

高雄人吃起來！築間4品牌免費送肉肉海鮮

快帶爸爸去！「肉肉吃到飽」再抽988套餐券

快帶爸爸去！「肉肉吃到飽」再抽988套餐券

關鍵字：

築間餐飲集團社團法人台灣基督教好牧全人關顧協會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面