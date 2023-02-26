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招待國小甲級女壘球員吃火鍋　球芽基金攜手築間回饋偏鄉女童圓夢

▲芽基金創辦人中信兄弟球星周思齊與築間餐飲集團攜手招待峰國小女子壘球隊參賽小朋友於築間幸福鍋物用餐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新竹五峰國小女子壘球隊成員全都是泰雅族小朋友，在比賽的空檔安排小球員至築間幸福鍋物享用火鍋，讓孩子們興奮又滿足。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

111年度國小甲級女子壘球賽事聚集來自台灣各地的小球員，在球芽基金創辦人中信兄弟球星周思齊的邀請下，與築間餐飲集團攜手招待新竹五峰國小女子壘球隊及去年去年勇奪協會盃冠軍隊伍竹東鎮的上舘國小女子壘球隊教練及所有參賽小朋友於築間幸福鍋物站前秀泰店用餐。

在還沒到餐廳之前，教練事先透漏今日將到餐廳的消息讓小球員們知道，每一小球員得知消息後都非常開心且期待。尤其新竹五峰國小女子壘球隊成員全都是泰雅族小朋友，平時較少有機會到台中市比賽，藉著這一次的機會在比賽的空檔安排小球員至築間幸福鍋物站前秀泰店享用火鍋，讓孩子們興奮滿足。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，去年12月首次參與原棒協關懷盃棒球邀請賽後，還發現到偏鄉小朋友各方面資源相對比市區的小朋友來的少，也鮮少有機會到餐廳用餐。除了在賽事中留下完美的回憶之外，也可以幫小朋友們帶回完美的用餐體驗。

職棒選手周思齊提到，因曾受「郭源治棒球獎學金」贊助，深受影響及鼓勵，在成為職棒選手後，便致力於關懷花蓮基層棒球的教育、台灣棒球歷史追溯及棒球文化傳承之議題，因而成立「球芽基金」，運用於設立獎學金以及進行基層棒球隊閱讀推廣之用，主要目的在於鼓勵品學兼優的小選手，期盼愛棒球的孩子在求學過程中能受到優質的教育。

築間餐飲集團董事長林楷傑提到，在未成立企業社會責任室之前因個人特別熱愛運動的緣故，連續幾年不斷的支持各項運動領域之賽事。集團2020年成立「企業社會責任室」，積極參與更深入、更廣泛的公益活動，此外，更鼓勵同仁，秉持工作初心，善循環的價值道德觀更積極致力公益，回饋社會，提倡企業社會責任與企業永續經營。

▲芽基金創辦人中信兄弟球星周思齊與築間餐飲集團攜手招待峰國小女子壘球隊參賽小朋友於築間幸福鍋物用餐。（圖／記者游瓊華翻攝）

芽基金創辦人中信兄弟球星周思齊與築間餐飲集團攜手招待峰國小女子壘球隊參賽小朋友於築間幸福鍋物用餐。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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