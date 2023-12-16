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築間參戰酸菜魚市場！首店插旗高雄岡山　12／22手刀衝5折

▲除了總長酸菜魚之外，菜單中加入主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。。（圖／築間餐飲集團提供）

▲築間確定參戰！加入酸菜魚戰局，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。（圖／築間餐飲集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

酸菜魚熱潮不退，築間餐飲集團看上持續成長的商機，推出「最叛逆酸菜魚」，主打連湯都能喝，首家店面22日插旗高雄岡山樂購廣場，前50組用餐享全品項5折。承億酒店27樓高空環景酒吧「BAR KAO」則是新推出泰式餐廳，邀請泰國女主廚葉舒妮操刀，呈現種口味香辣的南泰料理。

近年國內酸菜魚專賣店倍速成長，築間餐飲集團前往上海師承30年上海酸菜魚料理經驗，加上擁有13年的火鍋湯底專家經驗，突破傳統酸菜魚刻板印象，主打「湯比魚更新鮮」，連湯都可以喝的酸菜魚，正式宣告加入酸菜魚市場戰局。

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▲海派蝦湯魚。（圖／築間餐飲集團提供）

▲不吃辣者也有選擇，「海派蝦湯魚」放入滿滿的白蝦、中卷、帆立貝搭配Q彈烏鰡魚片。（圖／築間餐飲集團提供）

魚片部分，採用Q彈的黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前加入鍋中上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感。不吃辣或是重口味的也可選擇「純愛番茄魚」、「打破砂鍋魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」、「無雙腸血旺魚」及「奧義豬肚骨煲」。除了主餐之外，菜單中加入主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。

「築間酸菜魚」首家店面12月22日插旗高雄岡山樂購廣場，下午5點30分開始營運，當日前50組店內用餐可享全品項5折優惠。業者表示，預計2024年開出30家，以街邊店、商場店型態並行拓展版圖。

▲▼橘高校早餐用餐環境。（圖／記者許宥孺攝）

▲承億酒店27樓高空酒吧「BAR KAO」推出泰式餐飲。（圖／記者許宥孺攝）

位於承億酒店27樓的「BAR KAO」高空餐酒館，可360度環視高雄亞灣區絕美景色，近日餐廳推出正宗泰式料理。餐廳空間融入各式南洋風植栽設計，還有3間不同大小的包廂內附KTV設備搭配港灣夜景，整體設計以藝術叢林之姿呈現。

值得關注的是，承億酒店首次邀請女主廚葉舒妮操刀，主廚本身為南泰人，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，其中主廚最推薦「帕能咖哩牛」以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製，特別選用肉質香甜的翼板牛搭配咖哩鹹甜微辣口感，是「BAR KAO」的必點招牌料理。

▲▼承億酒店推出新泰式餐廳「BAR KAO」。（圖／承億酒店提供）

▲主廚以現撈海味為題揉合重口味香辣的南泰料理及中泰經典風味。（圖／承億酒店提供）

即日起至12月31日前，凡12月當月壽星及同桌客人都能享有桌邊秀調酒飲品服務，多款特色泰式調酒也是此次一大亮點，除了經典泰式奶茶、香茅茶之外，還有精選推薦的「百芒之中」、「神密果」、「桃香竹」、「999」等融入泰味的創意調酒。

▲▼承億酒店推出新泰式餐廳「BAR KAO」。（圖／承億酒店提供）

▲12月壽星享桌邊秀調酒服務。（圖／承億酒店提供）

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