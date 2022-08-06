火烤都有！高雄餐飲「肉肉吃到飽」再抽988套餐券　快帶爸爸去

▲築間幸福鍋物主打個人鍋，享飲品、冰淇淋吃到飽。（圖／築間餐飲集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

父親節倒數，必須帶老爸吃好料吧！高雄餐飲、百貨優惠齊發，無論是燒烤、火鍋都有吃到飽選擇，其中「本格和牛燒肉放題」，加價就能同享火烤兩吃，星野肉肉鍋加價再享海鮮吃到飽，最適合全家大小聚餐。慶祝父親節，築間集團也推出分享指定貼文，可抽價值988元套餐券。

主打個人鍋的「築間幸福鍋物」，提供14款靈魂湯底，31款肉品及海鮮套餐，還有飲料、冰淇淋無限吃到飽。此外，吃火鍋也能做公益，即日起至9月30日，凡點美國極上熟成修清牛腹鍋」，築間集團即提撥套餐售價1%給伊甸支持身心障礙者服務計畫。

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▲本格和牛燒肉放題加價享火烤兩吃。（圖／築間餐飲集團提供）

若是有選擇困難症，築間集團旗下的「本格和牛燒肉放題」，則可同時享受火烤兩吃。可吃到日、美、澳等多款和牛肉品，還有超過百項食材，食材豐富、性價比爆表，包含高規格提供32種肉品無限吃到飽。依價位不同，光是和牛就有4種品項可享用，日本和牛、澳洲和牛、美國和牛、M9+冷藏澳洲和牛，是燒烤老饕的首選；加價99元還可享火烤兩吃，提供6種湯底可選。

慶祝父親節，築間餐飲集團即日起至8月8日，旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」官方粉絲團推出分享指定貼文，可抽價值最高988元的套餐券。

▲星野肉肉鍋以全新型態進駐義享時尚廣場B2，主打個人鍋物吃到飽。（圖／星野肉肉鍋提供）

泉成餐飲集團旗下的「星野肉肉鍋」以超萌熊熊湯塊爆紅，就像一隻小熊在鍋裡泡溫泉，連鋼鐵直男老爸也會直呼萌。品牌以全新型態進駐義享時尚廣場B2，主打個人鍋物吃到飽。歡慶父親節，即日起至8月31日，雙人同行，平假日均享優惠價，加價88元再享海鮮吃到飽。

▲▼Wired Chaya茶屋牛排丼、鍋燒烏龍麵。（圖／大立百貨提供）

大立百貨A館1F高雄獨家的「Wired Chaya茶屋」，嚴選特級牛排丼選用肉質細緻多汁經過鐵板嫩煎的牛脂香氣包覆茶屋特色減醣蒟蒻米，搭配每日湯品與小菜一品，創新奢華丼飯料理不容錯過。而來訪茶屋，最不容錯過的就屬鍋燒烏龍麵，使用香川縣特產的Ｑ彈讚岐烏龍麵，鮮美精華融入鰹魚湯底，再配上時蔬沙拉與小菜一品，讓爸爸好想再來一碗！

▲食懷鐵板料理。（圖／大立百貨提供）

大立百貨A館8F食懷鐵板料理於7月中改裝回歸，頗受饕客好評，為慰勞老爸辛勞，主廚師傅推薦聚餐慶祝最受歡迎的龍蝦海陸套餐，使用新鮮活跳跳的龍蝦搭配上等肉品多種選擇，CP值爆表，最適合和老爸來個午餐約會。