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高雄人吃起來！漢來「溜溜酸菜魚」今半價　築間4品牌免費送肉肉

▲▼饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代。（圖／記者許宥孺攝）

▲饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代，開幕首日就有大批消費者排隊。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人好口福！近期有多家連鎖餐飲看好高雄消費實力，陸續插旗百貨。漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚」今(30日)正式開幕，推出半價優惠僅限50組。築間集團則宣布，10月1日起至2023年3月31日，出示高雄數位市民，「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」就免費送海鮮或肉品，「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」享免費兌換牛舌乙份。

▲「築間幸福鍋物」推高雄數位市民、限定影城票根及消費滿額贈肉品/海鮮活動。（圖／築間餐飲集團提供）

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▲「築間幸福鍋物」推高雄數位市民、限定影城票根及消費滿額贈肉品/海鮮活動。（圖／築間餐飲集團提供）

築間餐飲集團加速拓點，今年9月一口氣就在高雄開了3家店，看好高雄人「食」力堅強，集團也豪邁放送好康，推出「高雄數位市民優惠」，10月1日至2023年3月31日，凡於活動期間內至門店內用消費，出示高雄數位市民，「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」即享肉品/海鮮9選1招待；「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」即享免費兌換「牛舌」乙份，以上活動每份套餐限用乙次優惠。

▲「本格和牛燒肉放題」新興中山店、楠梓店同步推出高雄數位市民享免費兌換「牛舌」活動。（圖／築間餐飲集團提供）

▲「本格和牛燒肉放題」新興中山店、楠梓店同步推出高雄數位市民享免費兌換「牛舌」活動。（圖／築間餐飲集團提供）

另外，看電影、吃火鍋也享優惠！即日起至12月31日，凡憑「台鋁秀泰影城」、「岡山秀泰影城」電影票根至「築間幸福鍋物」台鋁店及岡山樂購廣場店、「燒肉Smile」岡山樂購廣場店內用消費套餐，即享肉品免費兌換活動。

▲漢來美食推首個創意川菜料理品牌「溜溜酸菜魚專賣店」酸.麻.香.辣共治一鍋。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食推首個創意川菜料理品牌「溜溜酸菜魚專賣店」酸.麻.香.辣共治一鍋。（圖／漢來美食提供）

漢來美食看好下半年餐飲內需爆發，以全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，這是集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店，可望為集團發展再添新頁。歡慶今(30日)開幕，今天祭出午、晚餐全商品半價的好康優惠(各限50組)。9月30日到10月2日開幕首三日，凡點招牌酸菜鍋系列，加購特選美國牛五花、國產薄片豬五花、滑溜特選魚片，即享半價優惠。

▲漢來美食推全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」搶攻年輕消費市場。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食推全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」搶攻年輕消費市場。（圖／漢來美食提供）

漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，為旗下第18個品牌、第45家餐廳，是集團首個創意川菜料理品牌，占地70坪、設有66個客席座位，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，目標客層鎖定18至35歲的年輕人、小資族群，平均客單價定在400元左右。

▲▼饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代。（圖／記者許宥孺攝）

▲饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代，分為八大餐區，一區一主題。（圖／記者許宥孺攝）

全台規模最大「饗食天堂旗艦店」也宣布插旗高雄夢時代，全店共400席座位、占地536坪，共分為八大餐區，包括日式炸烤物、日料海鮮、港點、中式料理、義法料理、西式料理、甜品水果、中島飲料區，還有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，9月25日開幕首日中午就吸引大票饕客搶鮮。

▲饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食。（圖／饗賓餐旅提供）

值得一提的是，考量到小顧客夾取餐點高度問題，饗食天堂首創70公分兒童餐檯，方便小顧客夾取美食，同時也提供迷你版餐點，還有大小朋友都愛的巧克力DIY噴泉區。饗食天堂夢時代店即日起正式開幕，凡至店內消費滿3000元即贈品牌IP「饗食小夥伴購物袋」乙個，數量有限，送完為止。

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