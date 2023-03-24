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越熱越愛吃鍋！　高雄「這裡人」平均1.6天就走進火鍋店

▲鳳山紅毛港店今日開幕，前14天完成指定動作享優惠。（圖／築間幸福鍋物提供）

▲鳳山紅毛港店今日開幕，前14天完成指定動作享優惠。（圖／築間幸福鍋物提供）

記者許宥孺／高雄報導

天氣越熱，高雄人越愛吃鍋。火鍋霸主「築間鍋物」調查發現，鳳山區是高雄人口最多的行政區，平均1.6天就有人走進築間鍋物消費，集團看好鳳山人的消費力，今(24日)於鳳山區紅毛港路展第4家門店，開幕前14天免費放送肉品、海鮮。

近年大舉南下展店的築間餐飲集團，去年陸續於岡山區、苓雅區、鼓山區、新興區、左營區、小港區等行政區展店，業績皆開紅盤。其中，以鍋物品牌「築間幸福鍋物」來說，鳳山區是門店最多的行政區，共有4家門店，其次是左營、岡山，各有2家門店。

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「鳳山人超愛吃鍋！」據民政局截至今年2月統計，鳳山區人口有35萬6633人，是高雄第一大行政區。築間鍋物根據此數據，並加入鳳山4家店營業時間、翻桌次數，計算出鳳山人平均1.6天，就有機會走進築間幸福鍋物用餐。

看好鳳山人的消費力，築間於鳳山區紅毛港路再獵下據點，並於今(24日)開幕，前14天(即日起至4月7日)於官方粉絲頁指定貼文留言，即可免費獲贈肉品/海鮮9選1電子券乙張。

▲阿拉伯藍鑽蝦。（圖／馬辣提供）

▲阿拉伯藍鑽蝦。（圖／馬辣提供）

而北高雄的麻辣鍋控也有福了！新馬辣經典麻辣鍋將於左營開設街邊店，目前正籌備中，未來不必跑到夢時代。馬辣集團在3月份推出多項優惠升級活動，只要身分證/健保卡號含有「2、3、8」任兩碼(可重複)；或姓名內有「如、姿、婉、娟」任1字(可同音)，到新馬辣、新馬辣Plus+享有免費升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。

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