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世新大學與友井集團產學合作　提供學生赴美實習與就業機會

▲▼世新大學攜手友井酒店集團，提供學生拓展美國產學實習機會。圖為觀光系學生在下田王子大飯店實習。（圖／世新大學提供）

▲世新大學攜手友井酒店集團，提供學生拓展美國產學實習機會。圖為觀光系學生在下田王子大飯店實習。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為擴大年輕學子參與國際交流與企業實習等機會，世新大學與友井酒店集團日前簽署合作意向書，提供世新學生實習與畢業人才就業等機會。世新大學指出，雙方從去年11月起洽談，已有觀光系和英語系學生經面試錄取，將赴美國實習，實習期間將提供薪資和住宿，未來也有「畢業即就業」機會。

被媒體喻為北美飯店大亨的鄭吉成，長期致力於推動台美之間的服務貿易，所創辦的友井集團在美經營已27年，在紐澤西州擁有10間酒店、1間酒店式公寓，總計超過3000間客房，以及14座購物商場、3間商辦，包括鄰近紐約都會區三大機場的紐華克機場假日酒店，以及與日本最大連鎖旅店集團APA在美合開的飯店。

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世新大學校長陳清河日前與友井集團總裁暨執行長、北美洲台灣旅館公會聯合總會總會長鄭吉成，共同簽署合作意向書，透過友井酒店在美國紐澤西州經營及管理的知名國際品牌飯店據點，提供世新學生實習媒合、畢業人才就業機會等產學合作機會，也期盼未來有更多學術、產業間的交流與資源共享。

▲▼世新大學校長陳清河（左）與友井集團總裁暨執行長鄭吉成（右）共同簽署合作意向書。（圖／世新大學提供）

▲世新大學校長陳清河（左）與友井集團總裁暨執行長鄭吉成（右）共同簽署合作意向書。（圖／世新大學提供）

陳清河指出，此次由研發處產學合作暨推廣中心、觀光系辦理的實習說明會及面試報名非常踴躍，實習會提供薪資及住宿，也將會幫同學申請教育部補助經費，有機會補助出訪實習的來回機票費。最終錄取的觀光系及英語系3名學生，擁有優秀旅遊、休閒事業管理及外語能力，期待藉由首次合作建立通暢實習管道，增加世新人才的就業機會。

鄭吉成特別重視在台灣尋找人才，此次實習面試更親自以遠端視訊進行。鄭吉成在簽約儀式上分享經營企業理念，透過家族一代一代的傳承與自身創業經驗，越來越能體會到帶領員工一起成長價值，期待與世新大學的對接與合作，幫助優秀人才盡早進入到社會，發揮他們的專業所學。

友井酒店營運長嚴心誼也補充，很開心錄取世新學生前往美國實習，期待新的合作繼續延續下去，明年能錄取更多人，透過友井的場域平台讓學生累積經驗，未來畢業就能直接就業。

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