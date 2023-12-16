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世新辦科傳研討會　東大教授：多用日常術語來解釋科學現象

圖1 世新大學舉辦「2023年科學傳播國際研討會」，邀請國內外學者、專家與實務界人士，就科學傳播的理論或製作實務進行交流。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學舉辦「2023年科學傳播國際研討會」，邀請國內外學者、專家與實務界人士，就科學傳播的理論或製作實務進行交流。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學12月14日舉行科學傳播國際研討會，邀請東京大學教授佐倉統(Osamu Sakura)進行主題演講。科學傳播的挑戰往往是如何將艱深科學知識，化為一般民眾能懂的知識，佐倉統認為，應多用日常術語來解釋科學現象，並在日常事件中尋找科學探究的機會。

世新大學12月14日舉辦科學傳播國際研討會，邀請東京大學情報學環教授佐倉統以「科學溝通作為文化溝通：透過日常生活串起兩個世界」為題進行主題演講。佐倉統在演講中指出，科學家和普羅大眾獲取知識的方法不太一樣，例如一般人看到夕陽，只會被美景吸引；可是對科學家來說，太陽並不會下沉，原理是來自地球自轉。因此要拉近庶民和科學家的知識距離，就應盡量多用日常術語來解釋科學現象。

圖2：東京大學情報學環教授(Osamu Sakura)受邀進行主題演講。（圖／世新大學提供）

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▲ 東京大學情報學環教授(Osamu Sakura)受邀進行主題演講。（圖／世新大學提供）

佐倉統在演講中分享如何在生活中探究科學，展現科學與大眾生活密不可分的關連。例如在手機植入相機功能這件事，其實是來自日本高齡女性渴望將北海道美景分享給親友的想法而誕生。換言之，來自日常生活的科學和技術非常重要，應該在日常事件中尋找機會，來進行科學探究。

佐倉統指出，各國的代表性科技，常常深植於該國家文化，這些文化或社會特點，能在科學技術中提供優勢，也是該技術具有原創性的重要原因。佐倉統觀察，台灣的半導體現在非常強大，已成為高科技的代表，但似乎還無法意識到半導體在台灣，有什麼樣的文化或社會根源，這其實是一個很好的機會進行詮釋。

圖3 佐倉統認為來自日常生活的科學和技術非常重要，日本很多的技術就是基植於日本的社會文化。（圖／世新大學提供）

▲ 佐倉統認為來自日常生活的科學和技術非常重要，日本很多的技術就是基植於日本的社會文化。（圖／世新大學提供）

佐倉統強調，當新技術出現時，例如 ChatGPT，這類技術對社會的影響非常重要。就像原子彈的發明，是科學和技術力量的結果，但因使用方式不正確，在二次大戰造成很大的不幸。若從科學歷史進程來看，科學不斷在進步，人類僅僅是大自然中的其中一種生物，人們應該對大自然抱持謙卑的態度。

佐倉統演講內容獲得現場聽眾極大共鳴，世新大學校長陳清河表示，世新大學作為科學傳播與民眾之間的橋樑，希望將專業的科學資訊普及化，把錯綜複雜的科學知識傳遞給社會大眾。因此，世新大學除了每年舉辦國際研討會，也開辦跟科學傳播有關的課程，讓學生容易理解及接受科學知識。

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