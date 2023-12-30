世新大學跨院系新增26門創新AI課　建構學生AI即戰力

▲為加快永續轉型、培養AI跨域專才，世新大學將新增調整26門創新AI系列課程。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）世代來臨，為加快永續轉型、培養AI跨域專才，世新大學新學期將新增與調整26門創新AI系列課程，例如新聞系「AI與媒體產業」、資傳系「生成式AI與商模創新」、英語系「西方文學AIPRM劇本創作」、通識課程「認識人工智慧」、「生成式AI應用入門」等，兼具深度與廣度，培養世新學生擁有生成式AI（AIGC）的專業技能和AI即戰力。

世新大學年年推動創新課程改造計畫，全校系所跟緊專業領域發展趨勢，結合世新傳統的新聞傳播、影視創作、資訊管理、財務金融與人文社會學科等專長，建構相關的AI課程，除了近年陸續建置的AI先修、核心、進階技術以及應用課程，新學期也擴大至各院及通識教育中心。

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世新大學校長陳清河表示，近年生成式AI技術發展速度飛快，自動化生成全新、原創內容的技術，正強勢改變未來職場生態，世新早在107學年期間，參考教育部公布的人工智慧課程地圖，積極融入AI精神、開創跨域課程，以培養具備跨領域技能的學生，提升其職場競爭力。

陳清河進一步指出，隨著人工智慧在生活各領域的發展，產業界熱烈需求的核心人工智慧人才，也需透過扎實的相關課程加以培養，世新大學在新一年度，將以「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律」等5大關鍵性方向，引領4大學院師生掌握AI的科技與工具，融入課程與相關教學活動，並善用本校跨領域的專業產出各類內容。

▲世新大學將新增調整26門創新AI系列課程，圖為廣電系將新增「娛樂產業智慧財產權實務解析」課程，強化學生在AI技術強勢發展下的管理與行銷能力。（圖／世新大學提供）

新聞學系「AI與媒體產業」課程，由助理教授許志明講授，教導學生如何有效地應用生成式AI技術和資源，讓學生學習人工智慧的基礎知識、技術技能和倫理素養。許志明表示，目前廣為各界使用的AI程式與服務，當屬OpenAI的ChatGPT和微軟的Copilot，如同他們的名稱，生成式AI將是新世代新聞從業人員的重要「助手」，可以提升平面、影音與數位媒介報導的製作效率、質量和創新，能大幅培育學生數位匯流的新聞實作能力。