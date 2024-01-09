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世新資管引入前瞻色彩與包裝趨勢　研討會成功整合產學量能

圖一：世新大學舉辦「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學舉辦「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為探討產業人工智能化、色彩溝通數位化和提升人才培育技能的多元化，引領傳播教育發展的世新大學5日舉辦「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會，邀請全國大學相關科系、傳播設計、工業設計、印刷包裝等相關業者，主題範圍涵蓋材質外觀、3D虛擬建模、彩光共振等多個前瞻領域，並邀請日本、美國、德國及兩岸的先端影像系統團隊、色彩測量與管理先趨企業，整合產學量能，引導學生了解產業最新發展趨勢與未來可能的工作方向。

圖二：世新大學「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會助學生了解產業最新趨勢。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會助學生了解產業最新趨勢。

由世新大學資訊管理學系主辦的「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會，是一場結合科技與教育的重要活動，獲得教育部「112-113年度前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」資助，活動還邀請了台灣科技大學色彩與照明技研究所教授陳建宇和聲光共感與多螢互動教學聯盟，以及國內推廣數位色彩管理的登華資訊、美國愛色麗彩通（X-Rite PANTONE）、日本EIZO專業電腦顯示器代理商雄浪國際與致力於軟包裝柔版印刷的德國CGS ORIS等單位共同協辦與發表主題演講。

圖三：日本EIZO專業電腦顯示器代理商雄浪國際介紹高階動態HDR顯示技術。（圖／世新大學提供）

▲ 日本EIZO專業電腦顯示器代理商雄浪國際介紹高階動態HDR顯示技術。

看見學界與產業界在世新密切交流，世新大學校長陳清河於開幕式表示，此次會議的初衷在於，為產學雙方提供一個交流和學習的平台，也是推動產學合作的契機，此次研討會為產學合作的一大亮點，集結專家、學者於一堂，將為參與師生帶來前瞻性的色彩與科技應用知識，彰顯傳播結合科技的影響力。

圖四：德國CGS ORIS大中華區總經理肖麗介紹中國大陸印刷包裝發展現況。（圖／世新大學提供）

▲ 德國CGS ORIS大中華區總經理肖麗介紹中國大陸印刷包裝發展現況。

擔任此次活動計畫主持人的世新資管系教授羅梅君指出，此次講者皆是國際級的業界翹楚，帶來「材質資料庫AxF的介紹與運用」、「高階動態範圍HDR顯示技術與印刷專色包裝等新一代色彩標準簡介」、「中國大陸印刷包裝發展現況及CGS ORIS包裝實物打樣系統應用分享」等業界趨勢，期待讓更多學生熟悉以「讓現實虛擬，讓虛擬真實」的前瞻顯示科技與跨領域應用。唯有提升生產線上的人工智能化、生產標準化、色彩溝通數位化和雲端化，以及最重要的人才培育技能多元化的教育一途，才能藉此降低生產成本與不良率，有效提升產業的國際競爭力和多元化經營策略，而跨領域的產學合作肯定是未來市場的趨勢走向和教育人才培養的發展路線。

圖五：世新大學「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會吸引學界、業界積極參與。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「雲端數位色彩與3D虛擬建模打樣」研討會吸引學界、業界積極參與。

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