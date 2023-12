世新大學長期推動科學傳播　研討會聚焦科普傳播挑戰

▲ 世新大學長期與中華科學傳播學會合作,校長陳清河表示,學校積極扮演科學傳播的平台,致力推動傳播跟科學結合,希望能達到「科學普及化」。

世新大學長期深耕科學傳播領域, 14日舉辦「2023科學傳播國際研討會」,邀請國內外學者、專家與實務界人士,針對未來科學節目製播與推廣、低碳永續科普議題進行實務經驗交流,期盼開拓理論與實踐的新視野,持續推展科學傳播與科普素養,致力成為國內科學傳播重要知識交流平台之一。

校長陳清河指出,世新大學長期與中華科學傳播學會合作,積極扮演科學傳播的平台,致力推動傳播跟科學結合,希望能達到「科學普及化」,讓一般人能更容易理解,除了與電視台產學合作製作節目,透過生活化的語言,向觀眾介紹科學故事;每年舉辦國際研討會,讓產官學界專家齊聚共同討論推質科普傳播,更引進外來的想法。世新開設許多科學傳播相關課程,能將相關知識融入通識課程中,讓學生在從事媒體工作時,能將科學說得很簡單,讓一般人也能理解與接受,除了推展科學想法,更能讓科學產品轉化為商品,與日常生活相結合。

國科會科教發展及國際合作處處長葉至誠提及,國科會肩負科學知識普及化的責任,尤其近年來新媒體發展迅速,新世代閱讀管道的更新,經由研討會的交流整合科學與傳播,營造出合適的環境、更多的管道,讓年輕學子,甚至是一般人能理解科學,專家學者也可以相互交流,共同來探討科學傳播未來的發展方向。

東京大學情報學環佐倉統(Osamu Sakura)教授以「Science Communication as Cultural Communication: Bridging Two Worlds Through Everyday Life」進行主題演講。他表示,科學傳播不僅僅是將專業資訊簡化以供更廣泛的觀眾理解,更可以被視為兩種不同文化之間的互動,需要建立一個可以彌合專家和普通大眾之間差距的「第三種方式」,不僅要將科學技術應用於日常生活,而且要從日常經驗中汲取新的科學思想和技術發展,為了實現這一目標,必須充分瞭解並積極將科學融入文化。演講中,佐倉教授舉例說明日本的日常生活如何激發了新的科學發現,並探討臺灣採用類似方法的潛力。

隨後進行二場主題論壞,第一場論壇以「全媒體時代科學節目類型與受眾」為主題,邀請華視自然科學節目製作人陳雅琳、Go Inside製作公司創辦人鄭凱駿、東森電視自然科學節目製作人舒夢蘭、PanSci泛科學YouTube頻道製作人鄭國威、東臺傳播公司執行長袁瑗國內等知名科學節目製作人、影視編導與金鐘獎得主,分享製作自然紀實科學節目的經驗,讓與會者思考科學節目製播與推廣所面臨的難處、未來發展的方向。

第二場論壇則由台灣電力公司業務處副處長仇忠銘、會計研究發展基金會董事長王怡心、科學人雜誌內容長陸子鈞、聖工坊總監洪聖發、世新大學永續長葉一璋等國內跨領域學者專家、國營企業代表,針對「科普跨域與低碳永續」議題推廣進行意見交流。







