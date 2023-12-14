世新大學長期推動科學傳播　研討會聚焦科普傳播挑戰

▲ 世新大學長期與中華科學傳播學會合作，校長陳清河表示，學校積極扮演科學傳播的平台，致力推動傳播跟科學結合，希望能達到「科學普及化」。

文、圖／公共事務室

世新大學長期深耕科學傳播領域， 14日舉辦「2023科學傳播國際研討會」，邀請國內外學者、專家與實務界人士，針對未來科學節目製播與推廣、低碳永續科普議題進行實務經驗交流，期盼開拓理論與實踐的新視野，持續推展科學傳播與科普素養，致力成為國內科學傳播重要知識交流平台之一。

校長陳清河指出，世新大學長期與中華科學傳播學會合作，積極扮演科學傳播的平台，致力推動傳播跟科學結合，希望能達到「科學普及化」，讓一般人能更容易理解，除了與電視台產學合作製作節目，透過生活化的語言，向觀眾介紹科學故事；每年舉辦國際研討會，讓產官學界專家齊聚共同討論推質科普傳播，更引進外來的想法。世新開設許多科學傳播相關課程，能將相關知識融入通識課程中，讓學生在從事媒體工作時，能將科學說得很簡單，讓一般人也能理解與接受，除了推展科學想法，更能讓科學產品轉化為商品，與日常生活相結合。

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▲ 國科會科教發展及國際合作處處長葉至誠於開幕式上致詞。

國科會科教發展及國際合作處處長葉至誠提及，國科會肩負科學知識普及化的責任，尤其近年來新媒體發展迅速，新世代閱讀管道的更新，經由研討會的交流整合科學與傳播，營造出合適的環境、更多的管道，讓年輕學子，甚至是一般人能理解科學，專家學者也可以相互交流，共同來探討科學傳播未來的發展方向。

東京大學情報學環佐倉統（Osamu Sakura）教授以「Science Communication as Cultural Communication: Bridging Two Worlds Through Everyday Life」進行主題演講。他表示，科學傳播不僅僅是將專業資訊簡化以供更廣泛的觀眾理解，更可以被視為兩種不同文化之間的互動，需要建立一個可以彌合專家和普通大眾之間差距的「第三種方式」，不僅要將科學技術應用於日常生活，而且要從日常經驗中汲取新的科學思想和技術發展，為了實現這一目標，必須充分瞭解並積極將科學融入文化。演講中，佐倉教授舉例說明日本的日常生活如何激發了新的科學發現，並探討臺灣採用類似方法的潛力。

▲ 東京大學情報學環佐倉統（Osamu Sakura）教授以「Science Communication as Cultural Communication: Bridging Two Worlds Through Everyday Life」進行主題演講。

隨後進行二場主題論壞，第一場論壇以「全媒體時代科學節目類型與受眾」為主題，邀請華視自然科學節目製作人陳雅琳、Go Inside製作公司創辦人鄭凱駿、東森電視自然科學節目製作人舒夢蘭、PanSci泛科學YouTube頻道製作人鄭國威、東臺傳播公司執行長袁瑗國內等知名科學節目製作人、影視編導與金鐘獎得主，分享製作自然紀實科學節目的經驗，讓與會者思考科學節目製播與推廣所面臨的難處、未來發展的方向。

第二場論壇則由台灣電力公司業務處副處長仇忠銘、會計研究發展基金會董事長王怡心、科學人雜誌內容長陸子鈞、聖工坊總監洪聖發、世新大學永續長葉一璋等國內跨領域學者專家、國營企業代表，針對「科普跨域與低碳永續」議題推廣進行意見交流。







▲ 2023科學傳播國際研討會與會專家學者合影。