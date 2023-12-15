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台科大深耕印尼20年　培育1683名國際生「彌補台灣生源與人才不足」

▲▼台科大深耕印尼20年，培育1683名國際生，彌補台灣生源與人才不足。圖為台科大校長與印尼萬隆理工學院校長等人合影。（圖／台科大提供）

▲台科大深耕印尼20年，培育1683名國際生，彌補台灣生源與人才不足。圖為台科大與印尼萬隆理工學院合影。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

政府力推南向政策，盼彌補少子化造成生源不足問題。台科大早已深耕印尼20年，今年QS以及THE排行中，國際學生人數以及國際展望指標，都是全台之冠，國際學生人數占研究生人數18％，又以印尼學生最多，目前已培育共1683位印尼國際生，彌補台灣生源不足與科技業人才缺乏問題。

受少子化影響，台灣人口負成長，也造成人才荒，高科技產業尤其嚴重。為了彌補大專校院生源及提供科技人才，政府鼓勵大學南向，印尼、越南、印度等國都是重點區域。

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國內大專校院中，台科大對印尼投入時間早，而且成效顯著。台科大表示，第一紙合約由前任校長陳舜田在2003年與泗水理工大學簽訂，隔年首位來台就讀台科大化工系的Prof. Setiyo Gunawan，現在是泗水理工大學Halal Center主任。

台科大校長顏家鈺在12月初率團訪問4所姐妹校，包括泗水理工大學、韋地雅曼達拉天主教大學、佩特拉基督教大學，以及萬隆理工學院，並在韋地雅曼達拉天主教大學續簽校級合作意向書，加強兩校教學與研究合作。另在泗水舉辦「台灣印尼科技創新中心」揭牌儀式暨產學論壇，約有150位兩國產、官、學界來賓出席，共同打造交流互動平台。

顏家鈺指出，台科大深耕印尼20年，並與印尼多所學校簽訂雙邊研究經費、交換生、雙聯學位生、橋接計畫等合約，促進跨國教育與產業合作，開啟越南、印度、衣索比亞、捷克等國際招生模式，培育多位傑出校友。

▲▼台科大深耕印尼20年，培育1683名國際生，彌補台灣生源與人才不足。圖為校長顏家鈺(右三)拜訪印尼泗水理工大學（圖／台科大提供）

▲台科大深耕印尼20年，圖為校長顏家鈺（右三）拜訪印尼泗水理工大學。（圖／台科大提供）

台科大國際生以印尼學生最多，現已培育共1683位印尼國際生。台科大國際長葉穎蓉補充說明，來自印尼的國際生素質佳，像是日前校方介紹兩名印尼學生到日月光公司服務，因為英文佳、專業能力好，被公司指定負責歐美客戶，加上很多台商計畫到印尼設廠，希望校方推薦或媒合來自印尼的國際生，顯示印尼國際生受到業界歡迎，這也彌補台灣生源不足與科技業人才缺乏的問題。

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