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台南啟動春安聯檢　黃偉哲：地方中央守護勞工健康平安

▲台南市政府及中央共同發動「春安聯檢專車」，17日起至2月24日間將到台南各區加強檢查輔導及宣導，守護職場安康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府及中央共同發動「春安聯檢專車」，17日起至2月24日間將到台南各區加強檢查輔導及宣導，守護職場安康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年終之際，為確保春安期間職場安全健康，17日台南市政府及勞動部職安署召開記者會，台南市長黃偉哲與勞動部職安署南區職安中心副主任林棓司、市議員余柷青等共同啟動「大台南春安聯檢」儀式，中央及地方共同發動「春安聯檢專車」，17日至2月24日間將到台南各區加強檢查輔導及宣導，守護職場安康。

市長黃偉哲表示，對勞工朋友來說，最重要的是可以快快樂樂出門、平平安安回家，尤其現在年關將近，除了關注年終獎金外，最重要是大家都要身體健康、平安。黃偉哲提到近日媒體報導其他縣市出現勞工在沒有安全防護的狀況下在21層樓高清洗窗戶，令許多人替他捏一把冷汗，更顯示了評鑑勞工是否能夠在安全保護、安全作業環境以及動線下施工的重要性。

▲台南市政府及中央共同發動「春安聯檢專車」，17日起至2月24日間將到台南各區加強檢查輔導及宣導，守護職場安康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，「零工安事件」一直是台南市的重要目標，也感謝職安署來到台南市共同努力，全面啟動工地、工作場所、公司、工廠等的春安聯檢，南市府也會全力配合職安署、配合工地的各位勞工朋友的需求，打造更好的職安環境。

勞工局長王鑫基表示，為降低職災發生風險，對工地內常見的墜落、物體飛落或工廠內常見的捲夾、感電、缺氧、局限空間、火災爆炸等高風險作業危害，自今年初開始加強勞動檢查，迄今已處分24件、停工12件，裁處金額約新台幣195萬。春安期間更進一步與勞動部職安署南區職安中心合作，加強高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程之行業輔導與檢查，尤其對曾發生重大工安事件的高風險事業單位及工地強化檢查力度。

經勞動部統計，2023年南市重大職災死亡人數18人，較2022年25人下降28％；此外，台南市職業災害千人率2023年截至10月底為1.621，2022年同期為2.11，下降23.2％，顯示推動降災有所成效，勉勵各界持續為守護南市職場安全健康努力。

▲台南市政府及中央共同發動「春安聯檢專車」，17日起至2月24日間將到台南各區加強檢查輔導及宣導，守護職場安康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長強調「春安檢查處分不是目的，雇主能確實改善才是重點」。台南市職安健康處積極運用「檢查、輔導、宣導、伙伴關係」等多元策略，督促事業單位落實職安，去年首度辦理「6D工安災害模擬體感觀摩會」，針對營造業常見災害類型進行模擬演練，共有1,688人次參與，並獲得「勞動檢查機構年度績效考評」甲等榮耀，以及「2023年度政府機關職業安全衛生績效良等獎」佳績，展現推動職安的具體成果。

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