南警劈腿4女！停職後又考上警察…實習2個月「評定不合格」提申訴

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市海安派出所一名陳姓員警2018年被爆劈腿4女，且涉嫌偷拍，因此遭記過並移送法辦；但陳男在遭判休職2年後，又以警專畢業生身分重考再度錄取，並被分發到台南市警局實習。事件曝光後警政署長黃明昭下令要求「嚴加考核」，去年底陳員2個月實習屆滿，評定為「不合格」，恐喪失錄取資格。對此，警分局回應，陳員已向公務人員保障暨培訓委員會提出申訴。

據了解，陳員2014從警專畢業並考上警職，不料2018年12月卻遭爆料感情生活複雜，同時劈腿護理師、空姐、女大生、眼鏡行行員等4女；其中空姐女友發現陳男惡行後，認為感情遭騙，聯合其他女子上網指控陳男交往複雜，不但在交往期間性愛偷拍，還涉嫌利用職權不當查詢酒店女子個資。

▲陳警遭懲處判休職2年，未料去年竟重新以警專畢業生身分報考，並分發到台南市警局實習。（圖／資料照）

全案曝光後，海安派出所當時火速處理，依規定予以記2小過懲處、移送並調整服務地區，另妨害秘密部分，調查後移請台南地檢署偵辦；陳員事後也遭懲戒法院判休職2年。不料112年度四等警察特考人員分配實務訓練名冊中，赫然發現陳員竟再以警專畢業生身分參加考試，還成功通過錄取，並分發到台南市警局實習，全案曝光後引起社會輿論關注。

警政署長黃明昭得知後，還下令要求「嚴加考核」。當時台南市警五分局說明，陳員報到實習後，所長即親自懇談，實務訓練期間，五分局會由各級幹部就陳員之品德、才能、生活表現及學習態度、工作績效等各方面，秉持不庇縱態度嚴加考核。

112年底，陳員2個月實習屆滿，但評定結果為「不合格」；據悉，陳員疑似是執行守望勤務時，未準時到崗而遭處分，因此未通過實務訓練考核。警分局表示，陳員已向保訓會提出申訴，目前仍待在原單位等候結果通知，若最終評定結果仍是不合格，將會取消錄取資格。