台南超級鐵人蔡明宜創亞洲最速紀錄　黃偉哲親頒台南之光

▲台南市長黃偉哲頒贈「台南之光」獎座，感謝台南超級鐵人蔡明宜為國爭光，並與市民分享榮耀與喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲16日親自接見並頒贈「台南之光」獎座，感謝台南超級鐵人蔡明宜為國爭光，並與市民分享榮耀與喜悅。

台南市民蔡明宜2023年9月前往墨西哥里昂參加國際超級鐵人三項協會（IUTA）系列賽，參與226公里×20極限超鐵挑戰，最後以714小時19分21秒成績，成為台灣成功挑戰Double Deca 226×20的第一人，完賽成績創下亞洲最速紀錄。

黃偉哲表示，蔡明宜老師克服年齡及墨西哥氣溫的差異，完成超級鐵人三項的賽事，精神可佩，也期待蔡老師將自身的經驗傳承給更多運動好手，帶動更多人登上國際競技場，創造更亮眼的成績。

蔡明宜分享這次在比賽過程中發生皮膚磨損曬傷及手腕摔裂傷，最終仍以體力與意志力克服重重艱難，順利圓滿完成賽事，並成為亞洲60歲以上第一人成功挑戰過關，他很高興自己完成這樣目標，也期待自己的經驗可以帶動更多國人喜愛運動，培養運動習慣讓身體更健康。

體育局說明，台南市民蔡明宜是台灣首位參加2019年墨西哥、2018年瑞士超級鐵人三項賽的完賽者。鐵人三項連續式比賽較一般鐵人三項的循環賽制更為艱辛，226公里×20極限超鐵，是一項極其艱難的挑戰，選手必須在一個月內，先後完成包括76公里的游泳、3600公里的自行車，最後以跑步完成844公里作結，總里程共計4520公里。現年62歲的蔡明宜能以堅持不懈的心志與毅力完成賽事，並創下超級鐵人亞洲最速男封號，展現體育運動之精神非常令人折服。

台南市府也將持續推廣全民運動，希望民眾能培養運動習慣，期許未來有更多台南市選手在大大小小的運動舞台發光發熱。