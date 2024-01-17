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公司規定「春節禁休禁離職」排休要交紅包　全場炸鍋了！

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣壓榨勞工的情形層出不窮，一名從事保全工作的網友，最近就收到公司通知，要求員工在春節期間不得排休，1-2月份也不能離職。這份公告讓不少人傻眼，直呼「凌駕於勞基法之上耶」、「還有停止離職申請這事XDD」。

網友在「爆廢公社二館」PO出照片，只見一間保全公司日前發出公告，規定在春節期間，正班人員不得排休，若有排休，則要將委員會發的紅包給代班人員；至於除夕到初二值班者，每日加發500元津貼。

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另外，公告上也提到，若督導幹部巡視案場時，發現同仁未依規定穿著公司制服，第一次停發制服津貼500元，之後每次罰500元，得連續處分。

▲這份公告讓眾人炸鍋。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這份公告讓眾人炸鍋。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，大票網友直言，該公司已違反勞基法，直言「停止離職申請？想違法？而且春節上班，薪資應該要加倍，如果只有多納500津貼，也是違法」、「難怪要停止離職申請，不然人都跑光誰來做」、「人力不夠就想辦法留人，而不是禁止離職這種天才想法」、「直接把犯罪證據貼出來，真的是天才」、「檢舉啊」、「什麼鬼爛東西」。

另外，也有內行表示，「保全公司在勞基法中有列保全業之保全人員工作時間審核參考指引，在工時及休假有不同其他行業的規定，但『禁止離職』這一點肯定沒有。」

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