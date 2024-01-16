冷空氣升級寒流！周日南下「連凍6天探7°C↓」　下雪時間曝

▲周日寒流南下全台急凍。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

根據中央氣象署發布的最新資料顯示，周末南下影響台灣的冷空氣從強烈大陸冷氣團升級為寒流，周日寒流南下，溫度會一路下降，下周二開始影響，低溫預估7度，下周五才會逐漸回溫，北、中部海拔1500公尺以上山區有機會下雨、下雪。

根據氣象署官網資料顯示，周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

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周日、下周一寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，下周二寒流影響，各地天氣非常寒冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲三縣市明晨至上午有10度以下發生機率（圖／氣象署）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，周日、下周一為寒流南下過程，溫度將一路下降，下周二寒流開始正式影響，初步預估低溫7到9度，下周五過後才會逐漸回溫。

此外，颱風論壇提醒，這波寒流前期帶點水氣，尚未轉乾前，北、中部海拔1500公尺以上山區有機會下雨、下雪。

另外氣象署針對新竹縣、苗栗縣、南投縣發布低溫特報，因輻射冷卻影響，西半部早晚氣溫偏低，明晨至上午新竹、苗栗、南投局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。