颱風季起將增報「暴風圈最早抵達時間」　試辦沿海風力預報

▲氣象署今年將新增颱風暴風圈最早抵達時間預估，颱風季起試辦沿海風力預報作業。圖為去年的颱風小犬暴風圈觸陸預報圖。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署今日召開記者會，說明去年重要工作成果及今年重點工作規劃，氣象署長程家平表示，今年將完成每縣市皆有設置有人氣象站的拼圖，同時將改善颱風路徑預報、降雨預報能力，新增颱風暴風圈最早抵達時間預估，颱風季起試辦沿海風力預報作業。另每日提供兩報太空天氣概況預報。

程家平表示，苗栗後龍氣象站將於今年六月完工，雲林古坑氣象站將於九月完工，今年就能完成每縣市都有設置有人氣象站的目標。另宜蘭及雲林降雨雷達預計今年底建置完成。

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程家平表示，將提升預報能力及效能，改善颱風路徑預報，目標已五天颱風路徑預報誤差由現行321公里減少至267公里，同時改善降雨預報能力，提升0到3小時定量降水預報能力與降水極值。

程家平指出，將強化太空天氣作業能力及服務，每日提供兩報太空天氣概況及預報說明。

▲▼氣象署新增太空天氣預報概況，下圖為太陽黑子監測圖。（圖／氣象署）

另外，今年颱風季起將新增颱風暴風圈最早抵達時間預估，並辦理颱風警報期間沿海地區風力預報試辦作業，於縣市連線時強化精緻化颱風風力與共同生活圈風雨影響溝通。

程家平表示，今年將推動智慧海象服務，延長洋面預報服務時效，遠、近海海面預報由三日延長為五日，鄉鎮沿海預報由兩日延長至三日。建立客製化海象資訊推播機制，新增潮流及魚種預報等加值產品，增加烏魚漁場預報，提供漁民出海參考，強化列留監測與預報技術，提前預警列流潛勢。