0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

▲周末寒流南下，溫度一路下滑，恐是入冬以來最強的一波。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據中央氣象署預報，今年首波寒流周末南下，溫度會一路下降，下週二開始影響，低溫預估只有7°C。天氣風險公司總經理彭啟明也發文直呼降溫應該相當有感，有朋友好奇「是否會和2016年那波霸王級寒流一樣？」他則說「這只是形容詞而已」，無法描述真的多冷，但目前看來是入冬以來最強一波，也提醒長輩及孩童多注意保暖。

彭啟明今日在粉專表示，在氣象上沒有霸王級的定義，「而且這只是形容詞而已，無法描述真的多冷」。他說，如果以氣象署目前預測的7～9°C，若是在空曠地區可能再降3～4°C，這樣的低溫的確很有感。若真的擔心，就要做好準備，他建議應檢視家中保暖設備是否足夠與安全，能否保障老年人及孩童。

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此外，彭啟明也提醒農漁民朋友要注意，「這波目前看來是入冬來至今最強的一波，會有感」，可用2016年那次的情境預先做好準備，最壞的風險值可以參考。

彭啟明補充，2016年也遇到聖嬰年，也是暖冬，但仍有非常冷的寒流南下，但平均溫度還是偏暖的。他也呼籲，近期感冒、流感的民眾非常多，是近幾年最高的一波，可評估自身是否需要施打流感疫苗、並在出入公共場合時戴上口罩。

▲0度線壓境，吳聖宇說「整個預報來看就是很冷的型態」。（圖／截自天氣職人吳聖宇粉專）

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇也在粉專根據歐洲中期預報中心資料指出，下週三（24日）的綜觀預報圖明顯有寒流南下的特徵。他說，1032百帕等壓線來到台灣中北部上空，1500公尺高度的溫度場也顯示0度等溫線範圍涵蓋台灣北部，台北上空有機會來到零下3～4°C，地面到低層的北風相當強，且風向及等溫線交角都有到90度，冷空氣平流南下的現象很明顯，「整個預報來看就是很冷的型態」。

吳聖宇表示，溫度從週日開始下降，不過真正比較冷可能從下週一開始，一路至週三、週四溫度會來到最低點，各地空曠地區低溫都有機會來到10°C以下，尤其是下週四、週五清晨加上輻射冷卻作用，很可能出現相當低的溫度，溫度要較回升可能要等到週五白天以後。

吳聖宇說，值得注意的是下週一至週三屬於濕冷，週四、週五才是乾冷，濕冷的類型會導致低溫持續時間很長，一整天都很冷，提醒大家特別注意。