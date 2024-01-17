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霸王寒流重演？最新預報出爐「緩進式寒潮」　全台這3天最冷探7°C

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲各地溫暖舒適，下周變天寒流報到。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣北方、華中地區有鋒面形成，預估周末影響台灣天氣，明天白天太陽加熱下，各地都有25至28度，感覺溫暖舒適，但清晨較涼、早晚溫差大，至於下周有一波寒流報到，最低溫還有變數。這波寒流是否為2016霸王級寒流重演？前預報中心主任吳德榮指出，這波是「緩進式寒潮」，最新預報上來看有減弱一點，離霸王寒流「差得很遠」。

氣象署預報，明天（18日）各地仍大多為晴到多雲的天氣，西半度高溫可到25至28度，夜晚清晨各地低溫約14至17度；19日（周五）鋒面接近，天氣逐漸不穩定，水氣開始增多；20日（周六）鋒面通過後東北季風增強，北部及東北部溫度開始下降，水氣偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，南部地區也有零星短暫雨的機率。

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▼下周有一波寒流來襲，全台極凍3天。

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

預估21日（周日）開始寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降到了23日、24日（下周二、三）寒流影響，台灣各地非常寒冷，預測北部及東北部地區約7至9度，中南部及花蓮地區8至10度，台東地區約10至12度。

吳德榮在《三立準氣象》中分析，21日開始「緩進式寒潮」，一開始時降溫降得慢，到了23至25日（下周四）強度最強，這段時間台北測站會降到10度以下，達到寒流等級標準，空曠地區7度，最新模擬預報比前一天的稍為減弱，比起「霸王寒流」還差得很遠。

吳德榮指出，明、後天晴朗穩定，僅東半部水氣增多，20日有一波鋒面通過台灣，各地天氣轉變，中部以北、東半部下雨，南部山區、平地也有降雨機率，鋒面當天就快閃，之後剩迎風面北東有降雨；氣溫方面，明、後天持續回暖，20日有鋒面通過下雨，溫度稍微下降，真正降溫從21日開始，逐日下降，不快，在冷空氣影響下，日夜溫差縮小，22日半夜台北市就會降到10度以下，23至25日是最冷的一段時間。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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