寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

▲颱風論壇示警，下周冷空氣主戰場將轉移到亞洲。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，明後兩天的天氣暖熱，但周五入夜鋒面接近，周六全台除南部以外降雨機率增加，周日起寒流南下，連續影響至下周四，北部溫度一路從13度逐日下降至7度，下周四白天起才小幅回溫，根據官網顯示，苗栗下周二體感溫度只有2度。另下周在北部、宜蘭1000公尺以上高山可能降雪。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明日各地天氣多雲到晴，只有東部、恆春半島有局部短暫雨，高溫約25到28度，早晚低溫約15到17度。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

曾昭誠表示，周五入夜後鋒面接近，連北部也開始有局部短暫降雨機會，其他地區雲量增加。周六東北風增強，中部以北、東部有局部短暫雨，其他地區有零星雨。北部、宜蘭略為降溫，高溫約21到23度，中南部高溫持平。

周日起寒流正式南下影響，曾昭誠指出，北部、東部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。下周一、二華南雲雨區東移，降雨範圍廣泛，北部、宜蘭、花蓮降雨最持續，中部、台東、南部山區也有局部短暫雨，南部平地多雲。

▲▼苗栗下周二體感溫度2度。（圖／氣象署）

曾昭誠表示，下周三雨區縮小至北部、東部有局部短暫雨，中部山區有殘留水氣，可能有零星雨。降雪方面，下周一晚上在北部、宜蘭1000到1500公尺以上山區有降雪機會，下周二中南部2500到3000公尺高山也有下雪機率，下周三環境轉乾，下雪機率降低。

曾昭誠提醒，周日起各地明顯降溫，北部整天15度左右，下周一北部、宜蘭13度，下周二10度，下周三到周四清晨7到9度。最冷的時段落在下周三晚上到下周四清晨，北部、宜蘭7到9度，中南部8到10度，花東10到12度。下周四白天緩慢回溫，但幅度不明顯。