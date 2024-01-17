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寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲鄭明典指出，台灣上空出現1032等壓線就是寒流的訊號。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，周五鋒面接近，周六鋒面影響全台有雨，逐漸降溫，周日寒流南下，影響時間長且範圍廣，全台都會一天比一天冷，預計到下周二、三是溫度最低的時間，北台灣最低只有7度，周四仍冷，在寒流南下期間，北部、東部都會有明顯降雨。另周一起北台灣高山有降雪機會，周二、三降雪範圍更大。

氣象署預報員劉沛滕表示，今日東北季風減弱，各地氣溫回升，不過日夜溫差仍較大，今晨新竹峨眉出現8.3度低溫，今明兩日在東部、恆春半島有局部降雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

劉沛滕表示，周五天氣大致穩定，不過鋒面逐漸接近，北部開始轉為局部短暫雨，周六鋒面通過，東北季風增強，天氣不穩定，中部以北、東部有局部降雨，南部有零星降雨，北台灣高溫下降至22、23度。周日起寒流正式南下，將持續影響至下周二、三，這波寒流水氣較多，北部、東部都有明顯降雨，中南部山區有局部降雨。

劉沛滕指出，下周一晚上北台灣高山可能有降雪情形，周二、三降雪範圍比較大，在中南部山區2500到3000公尺以上高山有降雪機會，北台灣1000到1500公尺高山有可能降雪，整體下雪的海拔範圍較大。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲周五晚上開始逐漸變天，周日寒流南下。（圖／氣象署）

劉沛滕表示，下周二、三將是溫度最低的時段，北台灣7到9度、中部8到10度、南部及東部10到13度，寒流影響時間長、範圍也廣，溫度會逐日下降，全台都很有感。另寒流期間，陸續會有強勁東北季風影響，沿海空曠地區將有9到10級強陣風，要留意強風特報及低溫特報。

前中央氣象局長鄭明典表示，從下周二的地面天氣圖可見，氣象署已在台灣上空畫出1032等壓線，這就是寒流的訊號，民眾要多關注最新天氣消息。

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