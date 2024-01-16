掐斃馬國女大生逃死刑！他睡整天面無表情聽判　痛下殺手真相曝

記者黃宥寧／台北報導

就讀銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生，2022年遭認識6天男子陳柏諺徒手掐斃，魂斷租屋處。陳男案後稱「蔡女邀他謀為同死」，僅認加工自殺罪。士院審理後，認陳雖構成自首，但不具有真心悔悟，不予減刑。今（16日）一審依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，而陳嫌聽判後，則面無表情，隨後被法警上銬帶往拘留室。

判決指出，陳男2022年10月13日上午10時許，在蔡女士林租屋處，向對方要求返還之前轉入的9萬9999元中之部分款項，遭蔡拒絕，陳因而情緒激動，心生怨懟，先以右手用力掐扼蔡女頸部，左手並拿起床邊粉色玩偶遮掩蔡女臉部、眼睛處，右手持續施力直至人窒息死亡。

陳隨後回到自己鶯歌租屋處，並先後撥打電話及傳簡訊給其父告知有尋短念頭，陳嫌父母即與鳳鳴派出所巡邏員警於當日下午4時許前往租屋處，發現陳躺睡於臥床，床上並散落藥物，經員警呼喚陳使其甦醒，詢問發生何事，陳則脫口說出「我殺人了」，並告知員警有掐死蔡女而自首。

▲陳柏諺16日從看守所被提到法院聽判。（圖／記者黃宥寧攝）

法院審理時，陳不否認有徒手掐扼住蔡女頸部窒息死亡，辯稱是受蔡女囑託才將人殺害，且2人是謀為同死，更提出想與死者冥婚要求。

合議庭依卷內事證發現，蔡女並無囑託陳了斷生命，蔡女對未來仍有所討論及規劃，也期待學習接觸新事物，故認陳辯稱蔡女在案發前有想自殺且要求將之殺害，與常理有違，且蔡女生前仍維持日常生活，查無遺書、自殺計畫等，而蔡女經醫評估也無自殺高風險情形，除陳說詞外，並無證據或跡象足以推敲蔡女案發時主觀上有自殺意圖，並囑託陳將她殺害。

陳於警詢、歷次偵訊、羈押訊問及起訴移審時，均提想將先前匯款給蔡女的9萬9999元部分款項要回遭拒，才掐死採女，所述內容具一致性，實較可信。

據陳男與蔡女IG對話、證人證述等證據，可知陳不認同蔡女金錢觀念，也對她花費方式頗感壓力，對於感情的想法有時較為極端，會因挫折忍受度低，以及內在的憤怒或怨恨而突然表現出衝動或較偏激行為等情，加上取回款項遭拒，一時憤怒，才以一次性以右手掐斃蔡女，因此打臉其辯稱是受蔡女囑託殺之謊言。

▼士林地院庭長蔡守訓說明。（圖／記者黃宥寧攝）

另基於身材差距、男女體力本屬有別，陳突然間出手掐死蔡女，被害人未及掙扎反應，也未有嚴重之爭吵聲或打鬥聲，衡與常情相符，故認陳男抗辯謀為同死且受囑託而殺害被害人說法，並不成立。

合議庭認，本案雖構成自首，但陳不具有真心悔悟情事，與自首是為鼓勵真心悔悟者可得減刑立法意旨不符，因此，不予減輕其刑。

▼銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭殺害陳屍租屋處。（圖／翻攝畫面）

合議庭審酌，陳無前科依量刑鑑定報告，尚無法排除本案發生與他人格特質中的病理特質有所關連；另依鑑定報告在他「未來社會復歸可能性」、「被告犯罪風險、需求與處遇評估」等一節所提出的處遇建議，認陳尚不具無法改善的絕對反社會性，而可透過對陳心理治療，或施以最長期之監禁，使陳深刻反省，矯正偏差價值觀念；及考量處以無期徒刑，依法須執行逾25年，且有悛悔實據者，始得假釋出獄，否則仍須繼續執行監禁，令陳柏諺與社會長期隔絕，以免危害他人。

士林地院庭長蔡守訓表示，斟酌檢察官等意見，就陳柏諺成長經歷、生活狀況、品行、智識程度、未來社會復歸可能性、犯罪風險、需求與處遇評估等所為調查結果，以及刑法第57條各款情形，認陳所犯殺人罪部分，若僅處以10至15年有期徒刑之長期自由刑，實屬過輕，不足以評價其犯罪手段及犯罪所生損害，在兼顧刑罰應報、一般預防、特別預防犯罪等多元目的下，認陳柏諺所犯殺人罪部分，以量處無期徒刑為適當，並宣告褫奪公權終身。

據了解，陳柏諺（31歲）今上午從看守所被提到法院拘留室，毫無畏懼心情，反而一派輕鬆一路睡到下午4時宣判前，讓人無法感受到他有一絲歉意與懺悔。

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