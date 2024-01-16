　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

▲▼高雄榮民總醫院舉行新任院長交接佈達典禮，由退輔會主委馮世寬主持監交。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮民總醫院舉行新任院長交接佈達典禮，由退輔會主委馮世寬（中）主持監交。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄榮民總醫院院長林曜祥屆齡退休，高雄榮總今(16日)舉行新任院長交接佈達典禮，由退輔會主委馮世寬親自主持監交，在高雄市長陳其邁、多位高榮前院長等人觀禮見證下，順利完成交接，新任院長陳金順正式上任。

林曜祥是台灣耳鼻喉頭頸醫療權威，於2020年1月上任高雄榮總院長，今年65歲屆齡退休，一上任即遇上新冠疫情，後續又忙於高雄榮總屏東分院興建、接手高雄市立聯合醫院營運管理。林曜祥曾被前行政院長蘇貞昌當眾「洗臉」，只因無法準確回答高雄榮總醫院屏東分院共有幾個停車位，而蘇揆事後被立委吳斯懷批評是「酷吏」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄榮總前院長林曜祥。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總前院長林曜祥。（圖／記者許宥孺攝）

今日典禮上，林曜祥笑容溢於言表，心情似乎鬆了口氣。他致詞時表示，當了28年空軍，基層服務近4年才當住院醫師，他要感謝退輔會主委馮世寬的支持與信任，才能在任內「胡作非為」，以及蘇貞昌院長、陳其邁市長當時排除萬難讓他當院長，過程中也給他很多指導。

林曜祥也細數在他任內給予協助的長官、同仁，「感謝大家忍受我的囉唆、不講理，讓醫院往前走」，他還要謝謝母校培養他、教會他很多專業技能以及學習與人相處之道。最後，他哽咽地說，最後要謝謝家人，「沒有我父母、太太的支持，我大概是做不下去。」

▲▼高雄榮總前院長林曜祥。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總前院長林曜祥表示卸任後將繼續行醫、安排旅遊。（圖／記者許宥孺攝）

談到退休計畫，林曜祥表示，還是會在國防醫學院擔任合聘教授，每個月會回台北教學門診一次；高榮的部分，每個月會開3次診，主要是把手術、醫療技術傳承。面對卸任，從知道有理想的接班人後，能把醫院帶往另一個境界，心情是非常愉快、輕鬆，總算把責任交給下一棒，相信接任的陳金順院長會處理得很好。總結這四年的歷程，就是「責任」2字，除了繼續行醫外，也會安排旅遊行程，到處走走看看朋友。

▲高雄市長陳其邁今(16日)出席高雄榮總院長布達交接宣誓典禮。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長陳其邁出席高雄榮總院長布達交接宣誓典禮。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁今受邀出席觀禮，他表示，他和高雄榮總有許多淵源，今天是以市長、家人、眷屬、親家的身分出席，他大讚林曜祥院長，過去疫情每天晚上8點開會從沒遲到、每天都出席，實在不簡單。提到屏榮興建工程一事，陳其邁還對著林曜祥開玩笑說，「大家都知道蘇院長做事情的態度，鬥陣看看你就知」。

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）

林曜祥因屆齡65歲退休，行政院核定由副院長陳金順接任院長一職。陳金順為國內腎臟科權威，具豐富臨床經歷，歷任三軍總醫院內科部住院醫師、腎臟科主治醫師、腎臟科主任、基隆分院院長、一般醫學部主任等多個重要職位，2019年至高雄榮總先後擔任教學研究部主任、內科部主任及醫療副院長。

陳金順院長今於典禮中提出了3個具體的任務。首先，致力通過醫學中心的評鑑，提升醫院服務品質，持續卓越；其次，協助輔導屏東榮民總醫院營運，實現雙方的共榮互惠；最後，透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏的互利加值效果，為兩家醫院帶來更多的成功與發展。

ET快訊
尾牙戰袍太猛！　「帶子一拉就開」上下都露
RAV4新對手！台灣「韓系新休旅」價格車型曝光
阿本認愛後「首公開男友正面照」！情侶裝甜炸
普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍機密外流
路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲
「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆
民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

寒假必玩「大型實境解謎」現身西門町！「12站互動關卡」期間限定

女版仙人跳？正妹約砲人夫飯店激戰...突被正宮開告　她嘆：被陰了

親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

寒假必玩「大型實境解謎」現身西門町！「12站互動關卡」期間限定

女版仙人跳？正妹約砲人夫飯店激戰...突被正宮開告　她嘆：被陰了

親熱到一半！他突吸到「濃濃臭味」馬上冷掉：還被女朋友一直笑

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

許富凱尬戲「超大咖雙金得主」　被評價「有威脅感」原因曝光

搶先看「屏東最新燈節」！瀑布變身絕美夜光森林　限量售票還送蜜棗

馮媛甄6歲女「暴風長大」母女近照曝光！　她認：衣服已經能一起穿

侯佩岑媽媽林月雲2度奪人夫！偷吃閨蜜老公　「經典10字」成小三名言

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

台股重挫200點跌破17400　台積電跌6元收580

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

農曆12月生肖運勢一次看

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

議會藍綠只差1席　陳其邁：市政不分藍綠

議會藍綠只差1席　陳其邁：市政不分藍綠

民進黨高雄市議員李柏毅、黃捷當選立委，也讓綠營在高雄市議會中少了2席，變成29席，只比國民黨的28席多一席，對此，高雄市長陳其邁表示，地方發展議題，藍綠都有高度共識，不分藍綠，是他一向的原則，「席次還好，並不影響府會合作默契」。

高雄2國宅每坪22萬成交創新高　均價還可撿到1字頭

高雄2國宅每坪22萬成交創新高　均價還可撿到1字頭

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

千萬宅大陽台要價230萬　網熱議：比起脫手更難下手

千萬宅大陽台要價230萬　網熱議：比起脫手更難下手

讓高雄成民主聖地！陳其邁哀悼施明德

讓高雄成民主聖地！陳其邁哀悼施明德

關鍵字：

高雄高雄榮總林曜祥陳金順陳其邁蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面