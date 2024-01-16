曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

▲高雄榮民總醫院舉行新任院長交接佈達典禮，由退輔會主委馮世寬（中）主持監交。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄榮民總醫院院長林曜祥屆齡退休，高雄榮總今(16日)舉行新任院長交接佈達典禮，由退輔會主委馮世寬親自主持監交，在高雄市長陳其邁、多位高榮前院長等人觀禮見證下，順利完成交接，新任院長陳金順正式上任。

林曜祥是台灣耳鼻喉頭頸醫療權威，於2020年1月上任高雄榮總院長，今年65歲屆齡退休，一上任即遇上新冠疫情，後續又忙於高雄榮總屏東分院興建、接手高雄市立聯合醫院營運管理。林曜祥曾被前行政院長蘇貞昌當眾「洗臉」，只因無法準確回答高雄榮總醫院屏東分院共有幾個停車位，而蘇揆事後被立委吳斯懷批評是「酷吏」。

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▲高雄榮總前院長林曜祥。（圖／記者許宥孺攝）

今日典禮上，林曜祥笑容溢於言表，心情似乎鬆了口氣。他致詞時表示，當了28年空軍，基層服務近4年才當住院醫師，他要感謝退輔會主委馮世寬的支持與信任，才能在任內「胡作非為」，以及蘇貞昌院長、陳其邁市長當時排除萬難讓他當院長，過程中也給他很多指導。

林曜祥也細數在他任內給予協助的長官、同仁，「感謝大家忍受我的囉唆、不講理，讓醫院往前走」，他還要謝謝母校培養他、教會他很多專業技能以及學習與人相處之道。最後，他哽咽地說，最後要謝謝家人，「沒有我父母、太太的支持，我大概是做不下去。」

▲高雄榮總前院長林曜祥表示卸任後將繼續行醫、安排旅遊。（圖／記者許宥孺攝）

談到退休計畫，林曜祥表示，還是會在國防醫學院擔任合聘教授，每個月會回台北教學門診一次；高榮的部分，每個月會開3次診，主要是把手術、醫療技術傳承。面對卸任，從知道有理想的接班人後，能把醫院帶往另一個境界，心情是非常愉快、輕鬆，總算把責任交給下一棒，相信接任的陳金順院長會處理得很好。總結這四年的歷程，就是「責任」2字，除了繼續行醫外，也會安排旅遊行程，到處走走看看朋友。

▲高雄市長陳其邁出席高雄榮總院長布達交接宣誓典禮。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁今受邀出席觀禮，他表示，他和高雄榮總有許多淵源，今天是以市長、家人、眷屬、親家的身分出席，他大讚林曜祥院長，過去疫情每天晚上8點開會從沒遲到、每天都出席，實在不簡單。提到屏榮興建工程一事，陳其邁還對著林曜祥開玩笑說，「大家都知道蘇院長做事情的態度，鬥陣看看你就知」。

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）

林曜祥因屆齡65歲退休，行政院核定由副院長陳金順接任院長一職。陳金順為國內腎臟科權威，具豐富臨床經歷，歷任三軍總醫院內科部住院醫師、腎臟科主治醫師、腎臟科主任、基隆分院院長、一般醫學部主任等多個重要職位，2019年至高雄榮總先後擔任教學研究部主任、內科部主任及醫療副院長。

陳金順院長今於典禮中提出了3個具體的任務。首先，致力通過醫學中心的評鑑，提升醫院服務品質，持續卓越；其次，協助輔導屏東榮民總醫院營運，實現雙方的共榮互惠；最後，透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏的互利加值效果，為兩家醫院帶來更多的成功與發展。