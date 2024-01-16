第一視角曝！警俐落「打P檔衝百米」抓逃逸仔　還問：Are you OK？

記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局14日巡邏時，發現一名外籍男子行跡詭異，準備上前盤查時，男子馬上往反方向狂奔，原本在車上的員警不發一語，馬上停車開門追逐，過程中還有路人想幫忙，男子不慎跌倒，員警馬上壓制控制，經查他是越南籍逃逸移工，在台中各處打零工，被依法遣送回國。

▲台中警方14日追捕一名逃逸移工，在街頭上演追逐戲碼，警方順利逮人後，還用英文關心男子狀況。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第二警分局文正所14日17時許，巡經北區太平路與光大街口時，發現一名外籍男子看到警車後神色慌張，員警馬上提高警覺，正想上前盤查，男子就拔腿狂奔。警方身上密錄器拍下，員警動作俐落，馬上停好車開門，來不及顧手機掉落，百米衝刺上前追捕。

過程中，疑似有路人好心想幫忙，卻無奈「心有餘力不足」，說自己掰咖（跛腳）沒辦法幫上忙，結果該男自己不慎跌倒，員警見狀馬上上前壓制，男子僅受到輕微擦挫傷，員警還關心詢問「Are you OK？」男子則回答「OK OK！」

經查，該男是41歲越南籍人士，去年6月以觀光名義入境，結果簽證到7月8日後，並未出境，反而成為逃逸人士，在台灣各處工地打零工賺錢，全案經警詢後，依法解送台中專勤隊收容，遣送回國。