零售高麗菜跌到1顆14元！　雲林菜農哭了...9千顆開放民眾免費採

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

近來高麗菜進入盛產期，加上前陣子菜農搶種，導致高麗菜供過於求，西螺果菜市場批發價跌到一公斤均價5元，平均一顆高麗菜批發價約4元、零售價約14元，有菜農乾脆將種植約9千顆高麗菜的菜園開放給民眾免費採收，不少民眾都提著菜籃、塑膠袋到現場摘採。

▲高麗菜盛產價格跌到一公斤5元，有菜農乾脆開放民眾免費摘採9千顆高麗菜 。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

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雲林有菜農因高麗菜批發價格慘跌，開放種植近9千顆的高麗菜園，讓民眾免費採收，不少居民聽到有免費高麗菜可拿，都帶著鐮刀、塑膠袋到菜園採收高麗菜，現場民眾表示「聽說有菜可以免費採，我就來採收。可以拿回家炒來吃，老人家就不用去買菜」。

當地農民表示，去年底高麗菜價格好吸引許多菜農搶種，導致今年西螺果菜市場高麗菜批發價大跌，平均價每公斤跌到5元左右，若品質好點的能賣到8元，但如果有蟲害、賣相差的，算上雇工採收成本，根本入不敷出，乾脆棄收。

雲縣府農業處副處長蔡耿宇表示，因為去年小犬颱風影響，許多菜農都在同一時間種植高麗菜，導致今年高麗菜產量大增，15日產地批發均價只剩5元，但整個雲林縣種植面積則比去年少了300公頃。

農業處表示，近來則是因為前幾天氣溫下降，價格有稍微提高，目前的價格以北農來講每公斤有10幾塊，以西螺果菜市場有7、8塊，價錢確實偏低一點，希望之後天氣變冷，需求量增加價格會好轉。