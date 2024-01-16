只圍一條浴巾蹲地爆哭！25歲女比「有槍」手勢發抖　槍戰經過全還原

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉一處日租套房16日凌晨發生駁火事件！一名42歲黃姓男子因債務糾紛將一名25歲秦姓女子擄走。警方趕抵現場敲門時，秦女只圍一條浴巾開門，驚恐爆哭不斷向女警比「有槍」的手勢。黃男不久後與員警發生槍戰，身中2槍目前仍在搶救中。

▲還原宜蘭礁溪槍戰經過，她只圍一條浴巾開門，見警察驚恐爆哭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，黃男因秦女前男友積欠他30萬元債務，15日晚間以一名共同友人的名義將秦女約到桃園一間旅館「談事情」，一見秦女現身後，隨即亮槍恫嚇對方，隨後將人押往宜蘭縣礁溪鄉某日租套房，要求秦女替前男友還債。秦女趁隙打電話向朋友求救，同時保持手機開機。

警方16日凌晨0時許獲報後，利用秦女GPS定位找到該處日租套房並上前敲門。黃男因擔憂事蹟敗露，便要求正在洗澡的秦女協助開門。秦女匆忙之下僅圍著一條浴巾開門，一見外頭站著4名員警，眼淚頓時潰堤，驚慌發抖著向女警比出「有槍」的手勢。

警方見狀，趕緊將秦女拉出門外，並探頭察看房內狀況，驚見黃男正在拿槍，而黃男則是發現事跡敗露，持槍奪門而出，一邊在走廊上奔跑，一邊朝員警連開3槍，員警則反擊7槍，黃男開到第3槍時卡彈，右肩、左腿中彈，被警方制伏，並因失血過多失去生命跡象，經送醫恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中。