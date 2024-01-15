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台灣選後分析　泰國學者：中國攻台機率低但更多施壓

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣總統大選13日登場，由民主進步黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出。（圖／記者李毓康攝）

中央社記者呂欣憓曼谷15日專電

台灣總統選舉落幕，泰國學者分析，中國武力攻台機率仍不高，但總統當選人賴清德會面臨來自中國更多的壓力，要保持兩岸和平，須向全世界民主政體爭取支持，並加強和美國及日本的關係。

台灣總統大選13日登場，由民主進步黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出。泰國媒體高度關注，多數媒體引用各大通訊社的報導放在網站首頁，網路媒體The Standard選舉當天傍晚更以網路直播方式關注台灣選舉開票進度。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，這是首次有政黨執政兩任後還能再度贏得總統選舉，不過雖然民進黨贏得總統選舉，但沒有在立法院贏得多數席次，除非民進黨願意和其他政黨多談判，否則民進黨未來在推動政策上可能會面臨困難。

報導指出，台灣的政治生態將會不一樣，例如民眾黨在國會有了更多席次，會讓民進黨未來4年的路沒那麼好過。

泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）今天告訴中央社記者，民進黨從2016年以來可以一路贏得總統大選的原因，在於他們可以提出讓多數民眾有共鳴的政策，例如同婚合法化或是提出台灣主體性的主張，雖然民進黨有些執政不盡如人意，但目前還沒有政黨可以取代民進黨。

許佳朋指出，賴清德未來4年的第一個挑戰在於民進黨在立法院沒有取得多數，國民黨和民眾黨將站在一個有力位置阻撓民進黨的施政；第二個挑戰在於面對中國，「如果賴清德沒有妥協他的台獨立場，他要如何平穩兩岸關係？」

許佳朋認為，未來4年中國將會從軍事上、外交上和經濟上對台灣施以更大的壓力，中國直接武力攻打台灣仍然是不太可能的，但是非常有可能會有更多的軍事演習，施壓台灣政府承認92共識。

他認為，保持兩岸關係和平對賴清德來說將是個大挑戰，因此賴清德要向全世界的民主政體爭取更多的支持，並加強和美國及日本的關係，成為嚇阻中國大陸的最大力量。

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