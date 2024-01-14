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以哈開戰100天　納坦雅胡再提殲滅哈瑪斯：繼續作戰直到全面勝利

▲▼加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

▲以軍至今仍持續對加薩地區發動軍事攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰火在14日進入第100天，不過就在開戰百日前夕，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）13日晚間表示，以色列將會持續戰鬥直到實現目標取得全面勝利為止，重申以軍會繼續在加薩地區展開軍事作戰。

綜合以色列時報、NHK等報導，以色列與哈瑪斯自2023年10月7日起爆發軍事衝突，至今開戰進入第100天，以軍對加薩地區的軍事攻擊仍在持續，加薩早已淪為一片廢墟。加薩衛生部門13日稱，截至目前已有2萬3843人喪命。

納坦雅胡13日在特拉維夫發表演說時提到，「將持續戰鬥，直到我們實現殲滅哈瑪斯、釋放人質、加薩不再是以色列威脅的目標為止。」

在此之際，南非指控以色列在加薩走廊犯下種族滅絕罪，要求國際法院下令以色列停止進攻，但以色列駁斥南非所言是不實指控，要求法院駁回南非的請求。納坦雅胡表示，以色列不會被海牙國際法庭審理的案件嚇到，「沒有人能阻止我們」。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）13日發聲明呼籲盡快停火，並稱「過去這100天的死亡、破壞等等玷汙我們共通的人性，儘管一再呼籲，旨在停止屠殺並為加薩人民安全提供食物、藥品、水、住所的人道主義停火尚未實現，這對加薩人民來說，100天猶如100年。」

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