開戰百日！以色列街頭24小時抗議　怒逼政府「不惜代價」救人質

▲以色列抗議者聚集在台拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）舉行24小時集會示威。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月開戰，截至14日已是第100天，以色列仍在持續轟炸加薩走廊並擊斃哈瑪斯分子，以色列抗議民眾則舉行連續24小時的大規模集會，呼籲釋放130多名仍被押在加薩的人質。然而，這場戰爭目前看不見結束的跡象，釋放人質的談判毫無進展。

根據路透社、NHK報導，以色列的攻勢13日仍在持續，加薩衛生部稱以色列空襲了加薩南部城市拉法（Rafah），導致兩處容納流離失所者的房屋中有10人死亡。以色列表示，部隊當天在南部汗尤尼斯（Khan Younis）與中部地區擊斃多名哈瑪斯武裝分子，並正在調查拉法的事件。

▲以色列抗議者舉行24小時集會，呼籲政府不計代價也要拯救人質。（圖／路透）

與此同時，以色列台拉維夫（Tel Aviv）13日晚間舉行了為期24小時的大規模集會，呼籲以國政府救援130多名人質，家屬與聲援者高喊「現在立刻釋放人質」。一名兒子被綁為人質的父親表示，「政府應該不惜一切代價地把人質帶回來。為了讓我所愛之人活著回來，我希望可以實現新的談判。」

儘管以色列12日證實，在卡達斡旋下，與哈瑪斯達成了向人質運送必需藥品的協議，作為交換條件，以國也必須允許向加薩地區運送更多藥品。然而，針對「釋放」人質的談判仍毫無進展。此前傳出卡達提議以色列用撤軍、允許哈瑪斯高層流亡境外等條件，來交換人質，但哈瑪斯隨即否認消息，以色列也表示雙方離達成協議還很遙遠。

▲以色列人聚集在台拉維夫「人質廣場」並悼念10月7日哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡表示，以國不會被海牙國際法院目前正在審理的「種族滅絕指控」案件給嚇倒，哈瑪斯、以及伊朗支持的真主黨與青年運動（Houthi）武裝團體都無法阻止。加薩衛生部稱，開戰3個多月以來已有超過2.3萬名巴勒斯坦人喪命，加薩這個狹長飛地成為一片廢墟。

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