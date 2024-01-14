選前之夜柯美蘭站上去就知道　新竹市里長：國民黨可以連莊

▲選前之夜柯美蘭一直站在哥哥柯文哲的身邊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳凱力／新竹報導

2024總統及立委選舉終於告一段落，新竹市立委鄭正鈐雖順利連任，但仍不諱言「選得很辛苦」，的確從近幾次的選舉可以發現，想要贏得勝利，第三勢力才是關鍵。

2024的新竹市立委中，鄭正鈐以9萬2014票險贏民進黨林志潔的8716票，然而跟鄭正鈐2020年的立委相比，他卻比當時還要少3284票。林志潔雖披民進黨袍，但以政壇新人來說，一舉獲得8萬多票，也不容小瞧。

一名國民黨里長不具名透露，鄭正鈐兩次立委勝選實在是贏在時空背景。2020年鄭正鈐市議員跑到轉戰立委選舉，當時除了民進黨鄭宏輝外，就屬時代力量推出的候選人高鈺婷聲勢最浩大。

▲▼2020年高鈺婷的出現會新竹市帶來史上第二高的投票率。





科技業背景、年輕，加上外型姣好，還獲封新竹林志玲的高鈺婷，幾乎將竹科爸爸們的選票完全收割，竹科男甚至因為握到高鈺婷的手，還大呼「握到高鈺婷，不要洗手了」，2020年高鈺婷果然拿下7萬3770高票，而藍綠的得票數幾乎就是基本盤而已。

但高鈺婷在政壇沒多久就消失匿跡，2022年市長選舉雖無時代力量，卻出現民眾黨白色力量，新竹市三角督再現。而該年的選舉最後也因國民黨內鬨、里長們倒戈，選前在副議長余邦彥帶領下，以幫高虹安站台的動作宣告棄保確定，隔天開票林耕仁只以18%得票率慘輸，高虹安則拿下9萬8121票，得票率甚至高達45.02%。

▲近三次選舉新竹市各政黨得票走勢，國民黨呈現小幅衰退，民進黨小幅成長，而第三勢力、中間選民也呈現成長趨勢。 （圖／記者陳凱力翻攝，下同）

「新竹市選舉勝負關鍵在於第三勢力」里長不諱言，新竹市地方選舉，這些淺色的才是關鍵，藍綠基本盤幾乎是3對3、勢均力敵，中間選民倒哪邊，第三勢力吸走多少，即可預期最後結果。

一位藍營里長甚至直言「藍要贏，就看柯文哲幫柯美蘭輔選多少次」，只要柯文哲多來幾次，柯美蘭聲勢拉起來，民眾黨支持者就會集中選票，果然選前之夜柯美蘭在凱達格蘭大道上一站，隔天就開出5萬1663張票出來。

▲兩次立委選舉中，第三勢力扮演著絕對關鍵，而藍綠雖有勝負，但其實都是靠著基本盤苦撐。

里長坦言，國民黨老舊包袱沉重，檯面上都是一些老人，把議員當鐵飯碗在幹、一幹幹一輩子，國民黨不願意培養年輕人接班，這些外鄉移民新竹的年輕人投票還是會投給年輕的，「中間選民」雖然偏藍偏綠都有，但主要還是偏綠的多，第三勢力聲勢越高，吸走綠營的票越多，國民黨在鷸蚌相爭中，靠著基本盤險勝是沒問題，「所以選前之夜當柯美蘭往柯文哲旁邊一站，我們就知道這次穩了。」

里長說，2024的選舉幾乎和2020年一模一樣，當時高鈺婷狂吸淺綠的票，讓鄭正鈐靠基本盤成功翻轉，2024歷史又如此的相似，柯美蘭和邱顯智2人的票幾乎就是當時高鈺婷的得票數再多一點而已，鄭正鈐再次靠著基本盤連任成功。

▲柯美蘭一開始選情不是很理想，直到藍白合破局後，民眾黨內多次幫忙站台、拉票，聲勢才終於起來。

▲2020年選舉時代力量拿下7萬多高票，2024年時代力量與民眾黨2黨的得票數為8萬多，所以中間選民的移動，將讓藍綠獲得不同結局。