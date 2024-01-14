▲林靜儀啟動謝票行程，預測盧秀燕「被藍營寄望具實力的領導人」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2024大選落幕，台中第二選區、民進黨籍立委林靜儀大輸對手顏寬恒2萬多票，也讓海線重回藍營懷抱。今天林靜儀一早展開謝票行程，她透露，對於選舉結果感到意外，也提到這次國民黨這次輔選有功的台中市長盧秀燕，是藍營在這次選舉後，下一個被寄望具有實力的政治人物。

▲盧秀燕此次展現深厚地方實力，成功將台中立委版圖綠地變藍天，被視為下一個藍營共主。（圖／記者游瓊華攝）



林靜儀表示，先前在選戰初期她曾提過，盧秀燕早已預知1月14日之後，國民黨內最有發展可能就是她。所以早在選舉半年前，盧秀燕就已經開始準備。林靜儀也預料，盧秀燕會是1月14日之後，下一個國民黨內被期望，且有地方政治實力的政治領導人。

▲林靜儀啟動謝票行程，透露接下來會休息一陣子。（圖／記者游瓊華翻攝）



林靜儀今天展開謝票之旅，透露這兩年的工作強度很大，會先休息一陣子；至於服務處會在春節後全都關掉，優質的服務團隊歡迎各界取才。

這次大選，林靜儀拿下9萬6151票，顏寬恒王子復仇成功，拿下11萬8962票。東海大學政治系教授沈有忠提到，顏家從上次補選敗選後持續深耕，加上這次是全國性選舉，讓媒體對顏家關注、地方派系負面新聞都忽略掉，再加上組織票全數出籠，讓顏寬恒大獲全勝。