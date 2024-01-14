幕後／賴清德當選中共最快春天恢復軍事操演　施壓聚焦內政對立

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選備受世界矚目，而最終由不被北京所接受的民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出。對於中共選後，何時會採取施壓威嚇的動作，又有哪些手段，國安高層表示，軍事上因1、2月海象不佳，所以恢復相關或例行軍事操演，預計落在春天；而政治上，則聚焦新國會與國內議題，要強化台灣內部的對立、內政矛盾，另也擬邀請北京可接受的政治人物赴陸。

對於選後的台海與政局情勢，國安高層表示，台辦系統勢必會施加壓力，兩個重要時間點，第一個是520新政府的就職演說，第二個則是雙十國慶演說；因此，在520之前，可以觀察中國方面的各項施壓手段。

在軍事威嚇方面，國安高層表示，這部分中國方面受到海象的影響，台灣在1、2月時海象不佳，軍事操演上不容易進行，但估計3月左右，海象會逐漸改善，從客觀的天候因素來看，這會是中共恢復相關或例行性演訓的時間點。

至於中共的政治施壓手段，國安團隊評估，還是會延續目前都在進行的事情，除了前述的軍事威嚇，還會延續經濟脅迫、認知作戰，還有相關的統戰工作。

國安高層表示，新國會在2月1日開議，蔡英文政府在520交接前，就會面臨新國會，這讓台灣政局會充滿不確定性；因此，北京勢必聚焦在國內議題上，強化內部矛盾與對立。

為何聚焦台灣內部問題？國安高層表示，中共要在國際上把台灣孤立起來，讓國際社會認為，台灣的民主造成麻煩，聚焦在內政問題上，國際的注意力跟反彈就會比較小，這樣對中國來說，風險相對較小；言下之意，當台灣的注意力越小，中國的操作空間越大，反之，國際對台灣注意力越高，反而越安全。

此外，在經濟脅迫、強化統戰工作上，國安高層也指出，中國估計會持續邀請可被北京接受的政治人物赴陸，伴隨給予一些好處，好比這些人到中國後，農漁產品限制解禁等，持續擴大台灣工商團體對於政府的不滿與不安。

但是，中國施壓的力道上，國安高層評估，總體上還是會有所限制，畢竟中國目前經濟狀況不好，仍希望外資可以投資，中國並不希望製造太過緊張的外部環境，經濟沒有好到可以承受。

國安高層表示，中美軍事對話也才剛展開，目前的氣氛對於中國來說希望能夠維持，所以外部太過緊張是不利的，加上美國的經濟制裁也還在路上，這些都制約了中國後續的操作規模。