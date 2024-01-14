8年女友是柯粉「落選後爆哭」！他安慰被嫌滾一邊　怒分手：看走眼

▲柯文哲敗選，女友超難過。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲獲得369萬466票敗選，有網友無奈表示，女友是柯文哲的粉絲，得知落選的消息後瘋狂爆哭，他安慰女友還被罵「別吵，滾去一邊」，相愛的這8年來，女友都沒有為他哭過，男網友心寒提出分手，「真的是我看走眼」。

男網友在Dcard發文，「總統選舉結束，女朋友也結束了」，女友是超級柯粉，得知柯文哲落選後一直哭，關心對方還被嫌棄，「叫我別吵她滾一邊去，說什麼你沒去投票沒資格安慰我（黑人問號），我因為工作的關係不能去投票」。

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看到女友為選舉結果難過痛哭，原PO想起交往的8年間，她為女友付出許多，做牛做馬滿足對方，女友卻不曾感動落淚，「如果你能站在一個全力全心去愛的男友的角度去思考，能不難過嗎？」原PO心灰意冷提出分手，「為什麼連一個女朋友都可以被洗腦成這樣，真的是我看走眼」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「你們價值觀不同早點分也好」、「因為支持的人沒上就哭很怪，但因為這種原因跟女友分手的你更怪」、「支持者沒上難過有什麼好奇怪的？想吃的餐廳客滿我都會難過了，怪的是為了這種理由分手的你」、「分得好欸，台灣會不會浪費下個四年我不知道，但至少你女友的下個四年不會被你浪費掉」。其中，也有網友認為是創作文，「有夠幻想文，如果不是，那你也很奇葩」。