分析／侯友宜輸光國民黨優勢縣市　2026地方大選4縣市拉警報

▲朱立倫陪同侯友宜發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨挾2022年九合一大勝，欲將勝選氣勢延續至2024奪回政權，但最終仍功敗垂成，從15縣市掉到僅有8縣市贏過民進黨。曾經被稱為國民黨「最強母雞」的侯友宜，「本命區」新北更成重災區，低於連任市長時的115萬票，故鄉嘉義縣也失守，僅拿下8萬5642票，輸給賴13萬9510票；黨內人士直言，侯友宜在選戰過程開高走低，雖是「本土藍」，卻得不到知識藍、經濟藍相挺，「產品不佳，如何包裝也是有難度」，國民黨要如何展望2026縣市長選舉，勢必成為考驗。

觀察這次總統選舉得票分布，當選的賴蕭配拿下14個縣市勝利，在台北市、新北市均獲勝，新竹市也拿下第一；越往南走贏越多，嘉義縣獲47%，台南市拿下過半，高雄市也拿下48%。而國民黨只贏了基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及外島的連江和金門等8個縣市，縱使在東台灣及離島仍有不可撼動的優勢，但這些縣市都非大票倉，再加上執政的4都盡墨，最終未能完成重返執政。

綜觀國民黨全台共輸民進黨近92萬票，侯友宜在「本命區」新北僅獲得86萬票，不僅未達前年新北市長連任時的115萬票，還反輸賴蕭配8萬多票。嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等南台灣4縣市，侯也大輸73萬票；本該贏的「本命區」新北沒贏，出生地嘉義縣也慘敗，整個南部地區「輸到脫褲」，國民黨選前高喊的「北票南補」選戰策略，看來格外諷刺。

面對民進黨總統任期打破8年魔咒，國民黨作為百年大黨卻擺脫不了在野黨的命運，黨內必掀起一波改革浪潮，除了出現檢討「總教練」朱立倫的聲音，侯友宜在這次選舉中重創，政治聲量很可能一蹶不振。新北輔選人士直言，國民黨相較之下本來就不受年輕族群青睞，加上侯友宜言詞本就保守，警察「鐵漢」性格更強化保守形象，未能擴大選票基礎。

該人士也點名，事實上黨中央、侯辦選戰後期狂打賴清德萬里老宅，但賴民調卻是越打越高，原因來自萬里老宅地處偏僻、價值不高，難讓選民產生強烈不公平感，反而還給民進黨機會帶出賴清德從貧困中成長的礦工往事。隨後賴陣營反攻侯友宜文大凱旋苑以及新莊購地案，因兩者都是金額龐大，讓選民產生強烈相對剝奪感，且前者位於台北市，後者位於新北市，也因此重創雙北選情，甚至在全國範圍都造成負面外溢效應。

展望2026地方大選，一名前黨務人士分析，若說2024總統大選對2026地方大選有何最大影響，莫過於有幾個縣市民眾黨直追國民黨，包括台中市藍白只差2%、新竹縣只差2%、桃園市只差4%、彰化縣也只差4%，若民眾黨決定他們提名候選人參戰，屆時地方大選再上演三腳督，國民黨恐怕得好好應戰。

儘管如此，該人士也提出一些正面觀察，認為2024國民黨區域立委席次增加15席，對未來2026地方大選頗有助益，因為立委小雞跟縣市首長母雞具有共生關係，除了會互相拉抬之外，許多小雞也會回報這次選舉中母雞的加持；反觀民眾黨一席區域立委都沒有，要插旗縣市首長仍有難度。