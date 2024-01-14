蔡其昌連任展開3天謝票行程　「讓海線越來越好」

▲蔡其昌連任中一選區立委，今天展開謝票行程。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

立法院副院長蔡其昌順利連任中一選區立委，今（14）日展開連續3天密集的謝票行程，蔡其昌說，他選擇從地方社團、協會組織及行程等開始向鄉親表達感謝，也預計利用鄉親朋友倒垃圾的時間，去跟每位鄉親打招呼，感謝大家對他的支持，未來要與鄉親一起攜手努力，讓海線越來越好。

蔡其昌表示，感謝海線鄉親的疼惜，因為有大家的支持，讓他有機會繼續為海線打拚，未來會加倍努力，不分黨派認真做事，繼續為海線鄉親發聲，爭取建設與福利，只要有民眾需要的地方，他一直都在。

蔡其昌說，今天起將展開連續3天密集謝票行程，親自向每一位鄉親致謝，從從社團、活動行程開始，也利用鄉親朋友倒垃圾的時間，去跟每位鄉親打招呼感謝。下週二，也會前往海線各市場，親自向鄉親一個一個致謝，感謝大家對他的支持，未來要與鄉親一起攜手努力，讓海線越來越好。

蔡其昌也說，海線需要做的事情還非常多，包含捷運藍線儘速解決交通專業問題、順利開工，捷運橘線從清泉岡機場延伸到清水街上，海線地區農業區的都市規劃問題等等，只要是涉及中央政府，他一定會努力在中央發聲、為海線爭取，也期盼未來不論是誰擔任下屆市長都能夠對海線更加關注，投入更多資源，中央地方一起努力，才是所有市民朋友的福祉。