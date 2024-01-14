柯文哲老家磐石里也沒贏！不僅北市大輸　柯媽：莫名其妙

記者陳凱力／新竹報導

2024總統及立法委員大選終於落幕，開票結果公布後，幾家歡樂幾家愁，由前台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨也正式成為台灣大三大政治勢力。柯文哲同時也是此次的總統參選人，來自新竹、在台北生根，還曾擔任台北市長8年，他在台北市、新竹市的得票數也格外引人注意。

▲民眾黨主席柯文哲競選總統失利。（圖／記者黃克翔攝）

▲三組候選人分別得票數。（圖／翻攝中選會網站）



柯文哲與副手吳欣盈的搭配組合在此次總統大選中拿下369萬0466票、得票率為26.49%。

在台北市部分：柯盈配獲得36萬6854票、得票率23.79%

賴蕭配獲得58萬7899票、得票率38.13%

侯康配獲得58萬7258票、得票率38.08%，柯文哲在台北市簡直輸慘。

▲三組候選人於台北市的得票數。 （圖／翻攝中選會網站）

在新竹市部分：柯盈配獲得9萬1384票、得票率34.30%

賴蕭配獲得9萬2679票、得票率34.79%

侯康配獲得8萬2326票、得票率30.90%，柯文哲雖然獲得第二，但卻與得票第一的賴蕭僅差距1295票。

▲三組候選人於新竹市的得票數。 （圖／翻攝中選會網站）

但值得注意的是，柯文哲老家磐石里中，柯盈配拿下1331票，賴蕭配拿下1407票，侯康配拿下1064票，柯文哲還是小輸民進黨76票。

甚至不僅柯文哲本人，連妹妹柯美蘭在此次立委選舉中，於老家磐石里僅獲得741票，林志潔為1320票，邱顯智為476票，鄭正鈐為1180票，柯美蘭在老家的票倉同樣沒有辦法獲得共鳴。

▲▼柯文哲與柯美蘭在新竹老家磐石里的得票數。（圖／翻攝中選會網站）

還有一個有趣現象是臉書粉專，柯文哲的粉絲數有220萬，賴清德為90萬人，侯友宜只有67萬人，侯的粉絲數甚至不到柯文哲的1/3，也因此在投票前的凱道和開票後的得票數讓民眾黨支持者紛紛傻眼，甚至柯媽媽還在媒體面前表示「莫名其妙…是什麼原因，明明看起來這麼多人，幾十萬人，什麼開出來才幾票」、「懷疑這樣而已」。

▲▼三組候選人粉專追蹤人數。（圖／翻攝臉書柯文哲、賴清德、侯友宜粉專）