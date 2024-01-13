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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

天氣太好催出人潮　彰化投票率已超過40%　

記者唐詠絮／彰化報導

今天選舉投票日，彰化地區太陽高照，一大早便有不少縣民在投開票所排隊，至今天中午為止，投票秩序良好，各選區立委候選人也趕往現場投下神聖一票，藍營第二選區楊曜聰與綠營立委黃秀芳分別在南瑤社區活動中心及南郭國小投票，黃秀芳精神奕奕說，這段時間做掃街拜票最後衝刺，受鄉親滿滿祝褔，也相信會有好成績。

▲▼彰化天氣好選民踴躍投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化天氣好選民踴躍投票。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼彰化天氣好選民踴躍投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲第二選區立委候選人楊曜聰投票。

黃秀芳上午9點前往投開票所投票，她也特別提醒選民要記得帶身份證、投票通知單和印章。媒體詢問心情如何，黃秀芳說，這段時間做掃街拜票最後衝刺，受鄉親滿滿祝褔，她今天精神奕奕一大早就起床投票，充滿信心，也相信會有好的成績。

▲▼彰化天氣好選民踴躍投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲立委黃秀芳投票。

而楊曜聰是醫師博士，素人參政，他認為藍綠對決，今天投票日天氣非常好，他預期投票率至少可望達到七成以上，有機會突破上屆七成四，這一次可能要過85000票門檻才能當選，不過他對自己有信心。

依據彰化縣選委會統計，此次總統及區域立委大選，全縣選舉人數有103萬2636人，年滿20歲首投族有15,327人，至今天中午為止，彰化縣選委會統計已經有40%選民完成投票。

▲彰化縣長王惠美投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化天氣好選民踴躍投票。

▲▼彰化天氣好選民踴躍投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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