投票通知單被丟了！他急問「怎麼投」解決方式曝光　身分證最重要

▲今日下午4時前都可以投票。（圖／記者許權毅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，從上午8時至下午4時都可以投票。不過就有網友透露，他的投票通知單被丟了，這樣要怎麼投？貼文曝光後，掀起網友討論，而事實上，投票通知單若遺失，可以上網查詢，找尋自己的投票所。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「投票通知單被丟了」為標題發文，提到他的家人都不打算投票，所以把他的投票通知單也一起丟掉了，這樣他要怎麼投票？

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貼文底下，不少網友都留言回應，「上網找投票所，拿身分證也能投啊」、「直接帶手以及身分證就可以投」、「身分證在就可以投」、「只有身分證必帶」、「有身分證，上網查去哪投就好」、「身分證就可，有印章更好」、「我早上也忘記帶通知單，有帶身分證跟知道哪個投票所就夠了，可以蓋手印」。

▲投票三寶中，身分證最為重要。（圖／記者皮心瑀製）

投票要記得帶「3寶」！即身分證、印章及投票通知單，其中最重要的就是身分證。如果投票通知單遺失，可以到內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，輸入身分證字號及出生年月日查詢「通知單編號」以及投票所；如果忘了帶印章，則可以在名冊上蓋手印或簽名；不過，要是沒帶身分證或是帶到舊版身分證，就無法投票了。