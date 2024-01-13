陳玉珍疑政治力介入金門返鄉投票軍機　國防部：無法支援臨時需求

記者江采蓁／綜合報導

2024總統立委大選今（13）日登場，有多名民眾中午在松山機場抗議軍機取消，無法返回金門投票，國民黨立委陳玉珍也表示，民航局協調派軍機輸運，國防部答應後，卻因任務而取消。對此，國防部回應，相關人力調節，均以滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規劃，故無法支援民航局臨時提出之疏運任務需求。

▲傳松山機場飛金門的軍機停飛，民眾於現場抗議 。（圖／民眾提供）

有民眾中午在松山機場抗議「他們騙我們說讓我們可以回去」、「進去一個多小時，才叫我們，說飛機不飛了，民航機也三點鐘以前都沒了，我們怎麼回去投票，錢繳了，12點鐘起飛」；陳玉珍表示，今天因為大家訂不到票，所以啟動離島春節疏運機制，加開軍機，國防部答應、民航局協調派軍機輸運，人數夠多就開，結果鄉親票已經買好，到候機室，因為國軍另有別的任務而取消，剝奪鄉親返鄉權利，「說好加開軍機，是不是有政治力介入？」

對此，國防部回應，「總統與立委選舉」期間，國軍各級部隊均依規定，完成戰備輪值及休假規劃，並於選舉當日12時，實施戰備部隊交接；國防部說明，相關人力調節，均以滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規劃，故無法支援民航局臨時提出之疏運任務需求。